Le robaron la camioneta al fiscal federal Maximiliano Hairabedian en Ciudad Universitaria

El fiscal federal Maximiliano Hairabedian sufrió el robo de su camioneta Toyota Hilux SW4 el jueves por la mañana en Ciudad Universitaria, mientras realizaba un trámite en la sede de la Daspu. El episodio ocurrió entre las 9.30 y las 10.30, en un sector interno que pertenece a la mutual del gremio universitario San Martín, donde suele haber guardias y presencia policial. La principal hipótesis apunta al uso de un inhibidor de frecuencia para evitar el cierre electrónico del rodado.

La camioneta —gris plata, modelo 2019— quedó estacionada en una playa de tierra ubicada junto a la obra social universitaria. Cuando Hairabedian regresó cerca de una hora después, descubrió que el vehículo ya no estaba. Con su habitual temple, radicó la denuncia en la división Sustracción de Automotores de la Policía Provincial, donde los investigadores expresaron preocupación por las características del caso. El propio fiscal evaluó que se trató de “un robo más”, aunque el modus operandi indica una operación precisa y sin violencia.

Un joven denunció golpiza de rugbiers cordobeses en Mendoza

Las chances de recuperar la unidad son bajas, según fuentes policiales, debido a que este tipo de camionetas suele destinarse al desarme y comercialización de repuestos. No obstante, la Policía trabaja a contrarreloj revisando cámaras de seguridad para identificar a los autores y reconstruir el recorrido de la Toyota SW4. Todo indica que los ladrones desconocían que la víctima era un alto funcionario de la Justicia Federal, mientras el operativo para detectar el vehículo se desarrolla con “especial esmero”.