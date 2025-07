Legisladores cordobeses cobran $3,5 millones, pero no son los que más ganan del país

Con un sueldo neto cercano a los $3,5 millones mensuales, Córdoba se ubica en el puesto 19 del ranking nacional de ingresos que perciben quienes integran las legislaturas provinciales. La cifra está por debajo del promedio nacional, calculado en $3,9 millones, según un relevamiento de la organización Ruido junto a la Red Federal de Periodismo e Innovación.

El informe, basado en recibos de sueldo correspondientes a abril y mayo de este año, expone fuertes diferencias entre provincias y muestra la complejidad del sistema de remuneraciones legislativas, que varía no solo por jurisdicción sino también por las condiciones personales de cada legislador: antigüedad, título académico, lugar de residencia, entre otros ítems.

En el extremo superior del listado aparecen los diputados de Santa Fe, que encabezan el ranking con un ingreso neto mensual de $8,5 millones, es decir, lo que perciben luego de los descuentos. Les siguen Neuquén ($6 millones) y la provincia de Buenos Aires ($5,6 millones). En el otro extremo, los diputados de Chaco registran el salario más bajo del país: $1 millón mensual.

En relación con el salario mínimo, que en julio se fijó en $317.800, un legislador santafesino cobra el equivalente a casi 27 sueldos básicos. En cambio, uno de Chaco recibe poco más de tres. Córdoba, con un ingreso de $3.518.146,73, equivale a unos 11 sueldos mínimos.

"En promedio, en base a todos los recibos relevados, los legisladores provinciales cobran unos $ 3,9 millones, lo que equivale a 12,4 sueldos mínimos", lee el informe.

Sin embargo, desde la organización advierten que estos números debe tomarse con reservas: el acceso a la información no fue igual en todos los distritos. En algunos casos se obtuvieron datos parciales, y en otros no fue posible acceder a los recibos. "Ruido no pudo acceder a la información del salario de los senadores provinciales de Catamarca, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe (aunque en todos los casos hay datos de sus diputados), ni a los de los diputados de Mendoza", precisaron.

Qué entra en la torta

En Córdoba, el salario de los legisladores no contempla adicionales por antigüedad, un ítem que sí está presente en 11 provincias, entre ellas Santa Fe, Tierra del Fuego y Santiago del Estero. Tampoco incluye compensaciones por títulos académicos ni conceptos como "zona desfavorable" o "traslados", comunes en legislaturas del sur del país.

La disparidad también se refleja en la composición de los sueldos. En varias provincias, el mayor porcentaje de la remuneración no está en la "dieta" básica, sino en rubros como "gastos de representación" o "adicionales especiales", que muchas veces duplican o triplican la base salarial. En Chaco, por ejemplo, la dieta es de apenas $1.735, pero los adicionales superan ampliamente el millón de pesos.

Desde Ruido, sostienen que el objetivo del informe no es juzgar si los legisladores cobran mucho o poco, sino visibilizar un tema del que poco se habla.

Según Juan Krahl, coordinador de Ciudadanía e Instituciones de Gobierno de la organización Directorio Legislativo, "es notoria la falta de acceso a la información vinculada a ese tema". E instó a que "se ponga el ojo público en cuánto es lo que perciben, sin que eso signifique hacer un juicio de valor sobre si tienen que cobrar más o menos, pero poniendo las cartas sobre la mesa. Y entonces se podrá dar esa discusión".

En 2025, año de renovación parcial o total de varias legislaturas provinciales y del Congreso Nacional, el debate sobre los salarios de la política vuelve a escena. La pregunta no es solo cuánto cobran los representantes, sino también cómo y por qué.