Llaryora y Schiaretti en Villa Maria: "No votar a Juan es votar a Milei"

En un cierre regional cargado de energía política, Martín Llaryora y Juan Schiaretti encabezaron este martes un acto multitudinario en el Club Ameghino de Villa María, acompañados por dirigentes, militantes y vecinos de toda la región. El encuentro marcó uno de los últimos capítulos de la campaña de Provincias Unidas, rumbo a las elecciones legislativas del próximo domingo 26 de octubre.

El gobernador Llaryora llamó a los cordobeses a respaldar a Schiaretti como candidato a diputado nacional, con el objetivo de fortalecer la voz de Córdoba en el Congreso y defender el modelo provincial de gestión. “Las urnas tienen que dar un mensaje claro: necesitamos estabilidad, pero con un modelo productivo que genere trabajo. Provincias Unidas expresa ese camino: el del trabajo, la producción y el federalismo”, señaló.

Con tono enfático, Llaryora agregó: “No votar a Juan, en este momento histórico, es votar a Milei. Schiaretti es la mejor opción para defender a Córdoba y a la Argentina del interior. Representa la sensatez y la experiencia que el país necesita”.

Por su parte, Juan Schiaretti pidió apostar al diálogo, la sensatez y la producción como salida a la crisis económica: “Este es el Gobierno Nacional que más ayudas recibió y no puede decir que heredó una mala situación. Lo que pasa hoy es pura incompetencia. Argentina necesita cambiar el rumbo, apostar al trabajo y dejar atrás las bravuconadas y los insultos.”

El exgobernador subrayó que “otra realidad es posible” si el país vuelve a gobernarse con equilibrio y responsabilidad: “Argentina no tiene por qué caer en otra frustración. Si elegimos el camino correcto, el del trabajo y la producción, nuestro país puede salir adelante.”

Del acto participaron Eduardo Accastello, intendente de Villa María; la legisladora y candidata Verónica Navarro; y referentes departamentales de toda la región. El estadio del Ameghino estuvo colmado por militantes que respaldaron la propuesta federal y productiva del espacio.

Durante la tarde, el mandatario provincial entregó al municipio 2 ambulancias y se entregaron 55 escrituras a vecinos. También se anunció la creación de una nueva Escuela Especial para personas con Discapacidad en Villa María. Eduardo Accastello, y el gobernador encabezaron el inicio de obra de la Autovía Ruta 158 que conectará la autopista con el bulevar Argentino.

El cierre provincial de campaña de Provincias Unidas por Córdoba se realizará este jueves a las 18 horas en la Plaza de la Música, en la ciudad de Córdoba, con la participación de dirigentes y militantes de toda la provincia.

La lista está encabezada por Juan Schiaretti, junto a Carolina Basualdo, Miguel Siciliano, Laura Jure, Ignacio García Aresca, Verónica Navarro, Juan Manuel Llamosas, María Eugenia Romero y Emiliano Paredes.