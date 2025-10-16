Los viajeros argentinos demandan cada vez más destinos y servicios en el segmento de lujo

A la fuerte tendencia que se viene registrando en el turismo emisivo, que las sucesivas mediciones marcan con un gradual y sostenido crecimiento en el mercado nacional, se suma un dato que sobresale en el protagonismo de los viajeros argentinos: la preferencia por los destinos y servicios de lujo.

Así se desprende del informe “Panorama del turismo de lujo en América latina” realizado por Hyatt Inclusive Collection, que destaca que la demanda de este segmento de viajes registra un crecimiento sostenido en la región y describe cómo es el nuevo perfil del viajero de alta gama.

Y en ese segmento, dice el estudio, el viajero argentino adquiere cada vez más protagonismo, principalmente en países como México, República Dominicana y Costa Rica.

El turista argentino que consume servicios de lujo se inclina principalmente por los destinos de playa del Caribe y Brasil, con una pernoctación promedio que va de una a dos semanas, y se caracteriza por valorar las propuestas que combinan la exclusividad con bienestar, comodidad, experiencias auténticas, seguridad y accesibilidad, en especial aquellas orientadas a grupos familiares, ya que a diferencia de otros mercados donde suelen predominar los viajes en pareja o individuales, el pasajero argentino prefiere compartirlo en familia o en grupo.

Conexión aérea y hotelería de alta gama

Antonio Fungairino, Head para América Latina y el Caribe en Hyatt Inclusive Collection (HIC), explicó que “esos países son mercados maduros, estandarizados e integrados internacionalmente en el segmento de lujo. La combinación entre la conectividad aérea y la inversión en hotelería de alta gama, que incluye experiencias gastronómicas de clase mundial, una oferta de playa sofisticada y atención personalizada enfocada en el bienestar integral, genera turistas que prolongan sus estancias y elevan el gasto y, sobre todo, que quieren regresar al destino”.

El análisis también destaca a Brasil y Colombia como mercados emergentes en el sector, con gran potencial por su ubicación y por contar con ofertas culturalmente atractivas, un aspecto hoy muy valorado por viajeros de todo el mundo.

El informe destaca además que el potencial de los destinos no depende solo de su ubicación o atractivos culturales, sino de cómo responden a las expectativas de los viajeros. Por ello además de identificar mercados en crecimiento, señala que el verdadero motor del turismo de lujo está en la voz de los viajeros, quienes marcan las tendencias en el sector.

Perfil del viajero de lujo

En este contexto, el informe de Hyatt Inclusive Collection (HIC) que analizó el perfil del viajero de lujo en los destinos latinoamericanos, el tipo de experiencias que busca y el nivel de madurez de cada mercado, llegó a la conclusión que el turismo de lujo en América Latina ya no se trata de fastuosidad por sí misma.

“Hoy, los viajeros de alto nivel buscan algo más que comodidad material, quieren un valor emocional más profundo basado en el bienestar, la conexión cultural y la sostenibilidad. Prefieren destinos que combinan exclusividad y sofisticación sin perder la autenticidad ni la conexión humana”, agregó Antonio Fungairino.

“El turismo de lujo en América latina ya no se mide solo por infraestructura o inversión, sino por la capacidad de los destinos de responder a lo que los viajeros realmente buscan y esto es bienestar, sostenibilidad y autenticidad”, reitera el documento de Hyatt Inclusive Collection y concluye que “los destinos que logren integrar estos elementos de manera coherente estarán mejor posicionados para consolidar su crecimiento en los próximos años”.