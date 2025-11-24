Luego del huracán Melissa, la cadena RIU planea reabrir todos sus hoteles en Jamaica antes de final de año

Tras el paso huracán Melissa, el pasado 28 de octubre, la cadena RIU Hotels & Resorts anunció que está lista para reabrir sus siete hoteles en Jamaica antes de finalizar el año, liderando la reactivación de la operación hotelera del destino.

El país está volcado en la recuperación de su principal industria como mejor manera para superar la crisis provocada por el paso del huracán Melissa.

Con ocupaciones promedio que superaron el 90%, el turismo generó un impacto económico de $83.000 millones

Actualmente la operación se está reactivando por fases. El Riu Ocho Rios, ubicado en uno de los destinos menos afectados por la tormenta, ha permanecido abierto y actualmente ya ha recuperado todos sus servicios.

Reaperturas programadas

El Riu Montego Bay reabrió sus puertas el domingo 23 de noviembre mientras que el Riu Palace Jamaica lo hace hoy, 24 de noviembre, reintroduciendo así el producto premium en esta primera etapa de reactivación.

Los cuatro establecimientos restantes (Riu Reggae, Riu Negril, Riu Palace Tropical Bay y Riu Palace Aquarelle) tienen fechas de apertura tentativas programadas desde el 30 de noviembre y hasta el 15 de diciembre de 2025.

El equipo operacional y técnico de RIU ha trabajado en labores de limpieza y reparación necesarias desde pocos días después del paso de Melissa, para garantizar la puesta a punto de los hoteles en tiempo récord.

Los principales retos han sido el restablecimiento del servicio de agua y electricidad, que afortunadamente ya están en funcionamiento en todos los destinos.

Primero los empleados

El compromiso de RIU con Jamaica ha tenido como primer foco a sus empleados; en línea con la estrategia Proudly Committed (orgullosamente comprometidos). Esto se ha materializado en forma de ayudas directas y en la recuperación del empleo.

La cadena ha movilizado un fondo de US$1.000.000, del cual el 80% ha sido asignado directamente al personal.

Este apoyo incluye US$570.000 destinados específicamente a la provisión de materiales para la reconstrucción de las viviendas de los empleados, y US$230.000 a paquetes de ayuda inmediata con artículos de primera necesidad.

Adicionalmente, ha habilitado una línea de crédito sin intereses de US$1.300.000 para facilitarles la gestión de los daños.

En colaboración con la Jamaica Basic School Foundation, se han donado US$200.000 en ayuda humanitaria para entregar 1.750 paquetes de apoyo a comunidades aisladas con asistencia limitada.

Ayuda comunitaria

Además, RIU se ha asociado con la ONG World Central Kitchen (WCK) para preparar y distribuir más de 7.000 comidas solidarias diarias desde Negril y Montego Bay a las comunidades afectadas.

Esta iniciativa persigue el doble objetivo de proporcionar una comida caliente al día en las zonas más afectadas y ofrecer, a su vez, una fuente de trabajo a sus empleados mientras recuperan la operativa habitual.

Tras 24 años en el destino, RIU cuenta en Jamaica con siete hoteles en Negril, Montego Bay, Ocho Rios y Falmouth, sumando más de 4.000 habitaciones y 4.000 empleados. La reciente inauguración del Riu Palace Aquarelle el año pasado es una clara demostración del fuerte compromiso de la cadena con Jamaica.