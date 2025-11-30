Perfil
Marcelo Bechara es el Empresario del Año de Punto a Punto

El máximo galardón de la noche se lo llevó Marcelo Bechara, fundador y presidente de Evoltis. Así se completa el listado de los 14 mejores del 2025.

30-11-2025-Marcelo Bechara
Marcelo Bechara, ganador de la noche: Empresario del Año 2025 | CEDOC PERFIL
Perfil Redacción Córdoba
Perfil Redacción Córdoba

Punto a Punto premió una vez más a la comunidad empresarial de Córdoba reconociendo su labor en el desarrollo económico desde el interior del país.

El Empresario del Año, que ya es una tradición y tiene por objetivo reconocer, y destacar, el trabajo que realiza el empresariado en la provincia, tuvo lugar en el Hotel Quinto Centenario y contó con la presencia de 400 personas, entre hombres y mujeres de negocios, personalidades del ámbito de la política y de la justicia.

Pasada la medianoche y luego de la entrega del premio Trayectoria a Horacio Parga, de Grupo Edisur, llegó el momento de anunciar al Empresario del Año: Marcelo Bechara. Los otros ternados para Empresario del Año fueron Jaime Garbarsky, fundador de Grupo Ecipsa, y Luis Macario, presidente de la UIC y socio de Gastaldi Hnos.

Todos los ganadores del 2025

Empresa Exportadora del Año: TTE Transformadores

CFO del Año: Claudia Beccaría (Ingenia)

Emprendimiento del Año: Centro de Medicina Biomolecular (Instituto Oulton)

Empresa Sustentable del Año: Ecovatio

Startup del Año: Winclap

Empresa Tecnológica del Año: Aipha-G

Gestión de Capital Humano: Mundo Maipú

Empresa Agroindustrial del Año: Akron

Pyme del Año: Raulito

Joven Ejecutiva del Año: Marilla Scaponetti (Electro Alem)

Entrepreneur del Año: Gabriel Reusa

CEO del Año: María Belén Mendé (R’Evolution Education Group, Siglo 21)
Empresa del Año: Grupo Tagle

Premio Trayectoria Punto a Punto de Oro: Horacio Parga (Grupo Edisur)

