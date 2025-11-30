Marcelo Bechara es el Empresario del Año de Punto a Punto

Punto a Punto premió una vez más a la comunidad empresarial de Córdoba reconociendo su labor en el desarrollo económico desde el interior del país.

El Empresario del Año, que ya es una tradición y tiene por objetivo reconocer, y destacar, el trabajo que realiza el empresariado en la provincia, tuvo lugar en el Hotel Quinto Centenario y contó con la presencia de 400 personas, entre hombres y mujeres de negocios, personalidades del ámbito de la política y de la justicia.



Pasada la medianoche y luego de la entrega del premio Trayectoria a Horacio Parga, de Grupo Edisur, llegó el momento de anunciar al Empresario del Año: Marcelo Bechara. Los otros ternados para Empresario del Año fueron Jaime Garbarsky, fundador de Grupo Ecipsa, y Luis Macario, presidente de la UIC y socio de Gastaldi Hnos.

Todos los ganadores del 2025



Empresa Exportadora del Año: TTE Transformadores



CFO del Año: Claudia Beccaría (Ingenia)



Emprendimiento del Año: Centro de Medicina Biomolecular (Instituto Oulton)



Empresa Sustentable del Año: Ecovatio



Startup del Año: Winclap



Empresa Tecnológica del Año: Aipha-G



Gestión de Capital Humano: Mundo Maipú



Empresa Agroindustrial del Año: Akron



Pyme del Año: Raulito



Joven Ejecutiva del Año: Marilla Scaponetti (Electro Alem)



Entrepreneur del Año: Gabriel Reusa



CEO del Año: María Belén Mendé (R’Evolution Education Group, Siglo 21)

Empresa del Año: Grupo Tagle



Premio Trayectoria Punto a Punto de Oro: Horacio Parga (Grupo Edisur)