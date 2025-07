“Me empezó a pegar de la nada": usuario de Uber denunció al conductor por agresión y robo en Córdoba

Ezequiel, de 25 años, vivió una pesadilla en la madrugada del 2 de julio cuando regresaba a su casa tras una reunión con un amigo. Lo que comenzó como un viaje rutinario en Uber terminó en una agresión física que lo dejó golpeado y sin su gorra, después de que el conductor lo atacara por vomitar fuera del vehículo a través de una ventanilla trasera.

"Esto pasó el miércoles a las 4 de la mañana. Yo me había juntado con un amigo a jugar a la Play y me volví en Uber. Me empecé a sentir mal y le digo: 'Che, me siento mal, necesito vomitar'. Abrí el vidrio de atrás y vomité, y el hombre me bajó del auto y me empezó a pegar de la nada", relató el joven en diálogo con el programa Última Pregunta de Radio Continental Córdoba.

El incidente ocurrió en la intersección de Garibaldi y Armenia, detrás del Hospital Córdoba, cuando faltaban apenas siete minutos para llegar al destino. Según el testimonio de Ezequiel, el conductor se bajó del vehículo y lo increpó por haber "ensuciado" la puerta del auto, a pesar de que el joven había vomitado hacia el exterior.

"Se baja y me dice: '¿Me ensuciaste el auto? ¿Me ensuciaste el auto?' Le digo: 'Eh, pero fue afuera', o sea, no hice nada. Pensé que iba a quedar ahí, pero me empezó a golpear. Vio que yo tenía una gorra, me la sacó y se dio a la fuga", describió la víctima.

Apps de traslados en Córdoba: oficialismo justifica cupo de 4.000 vehículos por seguridad

Tras el ataque, Ezequiel realizó la denuncia correspondiente por CIDI (Ciudadano Digital) y activó el protocolo de emergencia de la aplicación. Sin embargo, la respuesta de la empresa fue insuficiente, según relató.

"Me comuniqué con soporte de Uber porque cuando pasan esas cosas hay un 'ride check' en la app, que tocas un botón si hay algo sospechoso y te deriva al 911. Me atendieron, vinieron a socorrerme inmediatamente, pero nunca encontraron a este tipo", explicó.

La falta de seguimiento por parte de la plataforma generó mayor indignación en el usuario: "Uber no hizo nada. El perfil de él sigue activo, o sea, él sigue trabajando. Me indicaron si yo quería enlazar la denuncia a un link, pero nada más. Me pidieron datos básicos y nada más. En ningún momento yo hablé con una persona real".

Conductor trabajaba ilegalmente

El caso reveló irregularidades adicionales, según el testimonio del usuario. El vehículo tenía calcomanías de una empresa de remises, pero cuando Ezequiel contactó a la compañía para obtener datos del conductor le informaron que "él hacía un año que no trabaja ahí, que está trabajando ilegalmente bajo la calcomanía de esa empresa de remis a la noche y sigue trabajando de Uber particular".

El episodio modificó radicalmente la perspectiva de Ezequiel sobre la regulación municipal de aplicaciones de transporte. A pesar de ser un usuario frecuente que utiliza estas plataformas "diariamente", ahora apoya las medidas que impulsa el Concejo Deliberante.

"Yo la uso todos los días. Hay un montón de choferes que manejan borrachos, que manejan con otros autos que no son los que dicen la aplicación. Yo estaba al principio en desacuerdo con la regulación que plantea el municipio, pero ahora me parece que es justo por todo, porque si Uber no te da ningún tipo de soporte, pudo haber pasado algo peor", reflexionó.

Contexto regulatorio

El caso se produce en plena discusión sobre el proyecto de ordenanza que regulará las plataformas de transporte en Córdoba. La iniciativa, que será debatida en la primera sesión de agosto según anunció el viceintendente Javier Pretto, establece un cupo de 4.000 vehículos habilitados y requisitos estrictos de seguridad.

El presidente del bloque oficialista, Martín Simonian, defendió la medida argumentando que busca "garantizar seguridad" y que los conductores deberán contar con ITV, carnet profesional, certificado de antecedentes penales y seguro obligatorio, entre otros requisitos específicos.