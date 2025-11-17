Mercado Libre creará 400 nuevos empleos para Villa María y Río Cuarto

El gobernador Martín Llaryora recibió en su despacho a Adrián Ecker, vicepresidente de Mercado Libre Argentina, para oficializar la ampliación de la red logística de la compañía en Córdoba mediante la apertura de dos nuevos centros de distribución regionales en Villa María y Río Cuarto. La iniciativa generará más de 400 empleos directos e indirectos y apunta a mejorar los tiempos y la experiencia de entrega para los usuarios de toda la provincia. Todavía se desconoce el monto total de la inversión.

Con este anuncio, la empresa fortalecerá la operación de más de 17.000 PyMEs y emprendedores cordobeses que hoy forman parte de su ecosistema, consolidando a Córdoba como un territorio estratégico para la radicación de inversiones tecnológicas y de empresas unicornio. Según Ecker, “la provincia es realmente un lugar importante: mucho del consumo que ocurre en la plataforma se da desde Córdoba”, y destacó que actualmente se entregan más de un millón de paquetes por mes en este distrito.

Los centros logísticos, que procesarán alrededor de 8.000 paquetes diarios cada uno, permitirán ofrecer entregas en 24 horas para miles de usuarios de Villa María, Río Cuarto y zonas cercanas. Esta infraestructura está pensada para optimizar rutas, reclasificar envíos y aumentar la eficiencia de la red logística en todo el territorio provincial.

El ministro de Gobierno, Manuel Calvo, subrayó la relevancia del anuncio al afirmar que Córdoba es “un polo de generación de oportunidades para nuevos emprendimientos”, destacando que las inversiones se ven favorecidas por el clima de negocios, el talento local, la infraestructura y las recientes rebajas impositivas impulsadas por el gobernador Llaryora.

También participaron del encuentro los intendentes Guillermo De Rivas (Río Cuarto) y Eduardo Accastello (Villa María), quienes celebraron el arribo de Mercado Libre como un motor para seguir impulsando el desarrollo productivo y comercial de sus regiones. Ambos remarcaron el impacto positivo que la logística de última milla tiene en el crecimiento de los ecosistemas empresariales locales.

Los nuevos centros de distribución, ubicados estratégicamente en dos puntos clave del territorio provincial, buscan potenciar la articulación público-privada y reafirmar a Córdoba como una provincia que promueve la radicación de empresas de alto perfil, generando beneficios tanto para el sector privado como para la ciudadanía.