Neonatal: Fuerte impacto en la defensa de Brenda Agüero por una entrevista de Perfil Córdoba

Una entrevista publicada el domingo pasado por Perfil Córdoba generó este martes un enorme impacto en el histórico proceso judicial por asesinatos seriales de bebés en el Hospital Materno Neonatal de Córdoba. En la edición del 27 de julio, este medio publicó el diálogo con Matías y Melina, dos de los ocho jurados populares del juicio.

La defensa de Brenda Agüero interpretó que parte de lo que declaró Melina podría ser indicio de parcialidad. Por ese motivo, Juan Manuel Riveros, dijo que solicitó a la Cámara 7a del Crimen su declaración jurada.

Qué dijo Melina en la nota

Ella contó que estudia Enfermería en la UNC, que una vez que se abrió el juicio se enteró de que una de las acusadas era docente de esa unidad académica, que es madre de tres hijos y que en uno de sus embarazos realizó parte de los controles en el Neonatal. Fue en el 2022.

A la consulta sobre si estaba informada de lo que había pasado en el hospital, señaló: “En aquel momento no le había prestado atención porque en el 2022 yo estaba embarazada. Me hacía los controles en el Neonatal. Cuando me enteré lo que estaba pasando dejé de hacerme los controles ahí. Mi bebé nació en octubre.

Luego, agregó: “Los primeros controles los hice ahí, era mayo o junio. Cuando yo me entero dejo de ir, pero tampoco me informo sobre qué estaba pasando, porque lógicamente me iba a hacer mal. Por eso no supe nada en detalle”.

Respecto a Marta Ariza, exjefa del Servicio de Enfermería del Neonatal que resultó absuelta por decisión unánime en el juicio, dijo que después de que se abrió la audiencia supo que era docente en la Escuela de Enfermería, donde ella cursa.

La respuesta textual fue la siguiente: “Además, cuando comenzó el juicio, me entero de que había una profesora acá. Entonces, pensé, no sabía si seguir o no”. Es decir, Melina no conocía a Ariza. El dato es importante porque una de las cuestiones que se indagan de los jurados es si conocen a los acusados.

Un primer pedido

Esas declaraciones generaron la reacción de la defensa de Brenda Agüero. El abogado Juan Manuel Riveros, codefensor de la enfermera, confirmó a Perfil Córdoba que pidió a la Cámara 7a del Crimen la declaración jurada de Melina, para saber qué incluyó en esa presentación, si constan las mismas situaciones que respondió en la entrevista.

Fuentes de tribunales confirmaron que ella informó fehacientemente que era estudiante de la carrera de Enfermería en la UNC.

Los abogados de todas las partes tuvieron un plazo para pedir apartar a los jueces técnicos y a los jurados populares, antes de que se abrió la audiencia de debate en la instancia de la integración del tribunal para hacer el juicio.

Riveros señaló hoy que la circunstancia del embarazo y los controles que se efectuó en el Hospital Materno Neonatal pueden motivar un pedido de nulidad de todo el juicio, que demandó más de seis meses.

¿Ese aspecto pudo ser detectado en la etapa de selección de jurados, los abogados tuvieron la posibilidad de preguntas abiertas que incluyeran, por ejemplo, a las mujeres si eran madres dónde se habían atendido y si eran usuarias del sistema sanitario de atención pública?

Cómo se hizo la entrevista

Desde que concluyó el debate oral y público, Perfil Córdoba manifestó a la Oficina de Jurados del Poder Judicial el interés periodístico de entrevistar a los ciudadanos que integraron el tribunal del juicio para conocer su perspectiva en un proceso de semejante magnitud y trascendencia.

La posibilidad no se abrió hasta el día en que se comunicaron los fundamentos. Los jueces legos pueden dar testimonio de su experiencia en el juicio con la salvedad de guardar secreto absoluto sobre detalles de la deliberación.

El pedido expreso de este medio fue: un jurado que votó por las condenas y otro por las absoluciones, para llevar a los lectores las vivencias y miradas de ambas posturas.

El miércoles 23 de julio la presidenta de la Cámara 7a del Crimen convocó a las partes para comunicar los fundamentos del veredicto. Leyó una síntesis de los fundamentos para dar razones de las condenas y las absoluciones.

Ese día, después de la comunicación oficial, Perfil Córdoba realizó ambas entrevistas, a Melina y Matías, en la misma sala de audiencias a la que asistieron desde enero hasta que concluyó el juicio.

El 23 de julio la Cámara 7a del Crimen comunicó los fundamentos de la sentencia.

Cada una duró alrededor de ocho minutos y el contenido fue publicado en la edición del domingo 27 de julio último.

La causa por muertes seriales de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba tiene sentencia. Fueron condenados, además de Agüero, cuatro funcionarios del nosocomio, incluida su exdirectora Liliana Asís, y el exsecretario de Salud Pablo Carvajal. El resto de los acusados, el exministro Diego Cardozo y otros cuatro exfuncionarios resultaron absueltos.

Las condenas y algunas absoluciones irán en casación al Tribunal Superior de Justicia para su revisión.