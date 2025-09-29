Que no te investiguen: estos son los montos que podés mover en octubre sin dar explicaciones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que, durante octubre, se mantienen los mismos montos establecidos en junio para operaciones bancarias y digitales que no requieren justificar el origen de los fondos.

Tanto los bancos como las billeteras virtuales reportan de forma automática a ARCA cuando alguien excede los topes permitidos. Es fundamental mantener un control y conocerlos de antemano para no llevarse sorpresas:

- Transferencias y acreditaciones : hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas.

: hasta $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para jurídicas. - Extracciones en efectivo : límite de $10.000.000.

: límite de $10.000.000. - Saldos bancarios al cierre de mes : máximo de $50.000.000 para particulares y $30.000.000 para empresas.

: máximo de $50.000.000 para particulares y $30.000.000 para empresas. - Plazos fijos : hasta $100.000.000 para individuos y $30.000.000 para jurídicas.

: hasta $100.000.000 para individuos y $30.000.000 para jurídicas. - Tenencias en sociedades de bolsa : tope de $100.000.000 para personas físicas.

: tope de $100.000.000 para personas físicas. - Compras como consumidor final : hasta $10.000.000 sin justificar.

: hasta $10.000.000 sin justificar. - Pagos de todo tipo: límite de $50.000.000 para particulares y $30.000.000 para empresas.

Qué pasa si superás los límites

Estos controles buscan que cada movimiento financiero quede registrado y evitar que se realicen operaciones sospechosas. Conocer estos topes ayuda a manejar tu dinero con seguridad, sin que tu actividad financiera genere alertas innecesarias.

Si superás los límites de operaciones, ARCA puede pedir que muestres cómo obtuviste el dinero. Los comprobantes más habituales incluyen recibos de sueldo, pagos de jubilación, facturas de servicios o ventas, declaraciones de impuestos y registros de transferencias previas.

Ahora bien, si no contás con la documentación adecuada o no la presentás, la agencia tiene la facultad de aplicar multas, reportarlo como Operación Sospechosa a la Unidad de Información Financiera (UIF)​ y hasta de suspender temporalmente la cuenta.