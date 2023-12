Robo millonario en el country Tejas Cuatro de Malagueño: se llevaron una caja fuerte

Ladrones ingresaron en cuatro viviendas del country Tejas Cuatro y se apoderaron de una caja fuerte en jurisdicción de la ciudad de Malagueño.

Testimonio

“Me llevaron la caja fuerte, perfumes, rompieron todo lo que es el placard buscando otra caja de seguridad, algo donde esté escondida la plata. Destrozaron toda la habitación principal, después la habitación de mi hijo, rompieron la mesita de luz buscando dinero en la parte de arriba”, contó uno de los damnificados a Mitre Córdoba.

Además confirmó que el robo en las otras tres casas del barrio cerrado, ubicado a la vera de la autopista Córdoba-Villa Carlos Paz tuvo “el mismo ´modus operandi´”.

“Entraron solamente a las habitaciones principales y en busca de dinero. Porque en mi casa no se llevaron computadoras, no se llevaron nada. Estaba todo arriba de la mesa”, precisó.

El damnificado señaló que los asaltantes “entraron por la puerta de atrás y salieron por la puerta de adelante, que es donde se ven las cámaras cuando salen y cargan en el auto azul”.

Otras viviendas

También afirmó que “entre todas las casas, hablando con los otros damnificados, fue bastante la suma de dinero” que se llevaron los ladrones.

“En mi caso no fue entrega de nadie porque nadie sabía que yo tenía ese dinero, nunca lo tuve a ese dinero. Llegué ese día y había cobrado una cosa que me debían. Si me hubiesen robado la noche anterior, no se llevaban nada, más que hacerme el daño”, agregó.

Finalmente el damnificado expresó que los asaltantes se trasladaban “en un auto azul” que “todavía no lo hemos identificado”.



“Por las cámaras no se ve bien la patente. La hora de salida es a las 21.47, la cámara de la guardia si enfoca la patente”, concluyó el vecino del barrio cerrado.