Schiaretti viaja a España para desarrollar "una agenda institucional"

El diputado electo por Córdoba, Juan Schiaretti, viaja a España para desarrollar la próxima semana “una agenda institucional”.

Schiaretti en España

“Desde este martes 4 de noviembre desarrollaré una agenda institucional en España, con el objetivo de intercambiar experiencias de gestión, impulsar la cooperación internacional y posicionar a Córdoba y sus gobiernos locales en espacios globales de innovación y desarrollo”, confirmó el exgobernador.

“ Me reuniré en Madrid con autoridades del Centro Universitario Aleph – ESIC Business School, para avanzar en la agenda académica que incluirá futuras conferencias y aportes a los programas de posgrado en consultoría política y gestión de gobierno” precisó en una publicación de “X”.

“Agenda institucional”

“Mientras que en Barcelona, fui invitado al Smart City Expo World Congress, un evento mundial sobre ciudades inteligentes, innovación urbana y transformación digital, organizado con el apoyo de organismos internacionales y empresas líderes del sector”, explicó el diputado electo de Provincias Unidas.

“Con esta agenda, reafirmo mi compromiso con el desarrollo de políticas modernas, innovadoras y profundamente federales, así como la visión de una Argentina integrada al mundo, que promueva empleo, producción y oportunidades para todas las regiones del país”, concluyó Schiaretti.