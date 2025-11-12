Se viene la charla: “La ciencia de la velocidad: Colapinto y la F1 bajo la lupa”

En el marco de la Semana de la Ciencia, la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) invita a participar de la charla “La ciencia de la velocidad: Colapinto y la F1 bajo la lupa”, una propuesta interdisciplinaria que abordará el fenómeno del piloto argentino Franco Colapinto y su vínculo con la ciencia y la tecnología. La actividad se enmarca en la programación nacional impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y será una de las destacadas en Córdoba durante la semana.

La charla forma parte de la Semana Internacional de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, una iniciativa promovida por el CIN que busca fortalecer el diálogo entre las universidades y la comunidad. Cada año, este evento coincide con el Día Mundial de la Ciencia, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra cada 10 de noviembre para resaltar el papel del conocimiento en la construcción de sociedades más justas y sostenibles.

En esta edición, la UNC se suma a la propuesta con una amplia agenda de actividades que se iniciará este viernes 7 de noviembre durante la Noche de los Museos, y continuará hasta el 14 del mismo mes. Habrá talleres, charlas, visitas guiadas y espacios de intercambio entre científicos, docentes, estudiantes y público general.

El evento “La ciencia de la velocidad” propone una mirada integradora que combina física, ingeniería, psicología, fisiología y comunicación, para comprender qué hay detrás del rendimiento de los pilotos y del desarrollo tecnológico en el automovilismo de élite. El cronograma completo de la Semana de la Ciencia puede consultarse en el sitio especial del Consejo Interuniversitario Nacional.

13 de noviembre

- Charla “Marca y estrategia digital para personas de ciencia”.

Se propone un recorrido práctico y reflexivo sobre cómo las personas de ciencia pueden potenciar el impacto, la visibilidad y la proyección de su trabajo a través de estrategias narrativas y digitales. Organizan la Secretaría de Ciencia Tecnología y la Unidad Central de Comunicación Institucional de la UNC.

Organizan la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Unidad Central de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), junto con la Universidad Nacional de Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (UNNOBA) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo). Estará a cargo de Manuel Bomheker, coordinador de Comunicación Institucional de la UNC. A las 17 (duración de una hora). En formato virtual y sin inscripción previa. Enlace a Google Meet.

- Taller de Extensión: toxicidad del paracetamol.

La actividad está dirigida a adolescentes y jóvenes y tiene como objetivo promover la toma de conciencia sobre el consumo responsable de este fármaco, destacando la importancia de reconocer los signos de intoxicación y acudir tempranamente a una consulta médica para prevenir complicaciones graves. A través de este taller, se busca brindar a la comunidad conocimientos esenciales que fomenten el uso racional y seguro de los medicamentos de venta libre, los cuales son de fácil acceso y uso frecuente, lo que puede llevar a subestimar sus riesgos.

El uso inadecuado, la automedicación y la falta de información clara pueden llevar a situaciones de toxicidad aguda o crónica. A las 10. Organiza la Facultad de Ciencias Químicas de la UNC.

14 de noviembre

- La ciencia de la velocidad: Colapinto y la F1 bajo la lupa.

La participación de Franco Colapinto en la Fórmula 1 es furor. En este encuentro, especialistas de distintas disciplinas explicarán la ciencia y la tecnología detrás de estos autos de competición, y cómo se vinculan con nuestra vida cotidiana. Organiza la Secyt-UNC.

¿Cómo funciona un auto híbrido? ¿Qué es la fuerza G? ¿Con qué materiales se construyen los autos de la F1? ¿Qué desafíos enfrenta un piloto al conducir estos vehículos comparado con otras categorías?

Participarán Gabriel Correa (ingeniero mecánico electricista y docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, especialista en almacenamiento de energía), Carlos Di Prinzio (físico, docente e investigador de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación) y Javier Ciabattari (docente de la Universidad Tecnológica Nacional en Córdoba, experto en autos de competición y responsable de una escudería en TC2000). A las 18 hs en la Plaza Cielo Tierra (avenida Chacabuc0 1300).

20 de noviembre

- Atelier interdisciplinario UNC–UPC: experiencias con luz, color y sonido.

La Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC y la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología de la Universidad Provincial de Córdoba organizan el «Atelier interdisciplinario UNC–UPC: experiencias con luz, color y sonido», un espacio de encuentro para que artistas, científicos y tecnólogos dialoguen en busca de ideas que promuevan nuevas actividades que potencien la articulación de ambas universidades y permita la circulación del conocimiento en áreas vinculadas con el arte, la ciencia y la tecnología. Está destinado a docentes e investigadores con invitación previa.

Moderarán Javier Félix Martín, Juan Cruz Bigliani, Virginia Piscitelli y Gabriela Barrionuevo. La actividad se realizará el jueves 20 de noviembre, a las 10, en el aula 16 «Nuevos medios» de Escuela Provincial de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta. Facultad de Arte y Diseño (UPC) en la Ciudad de las Artes.