"Usted no tiene palabra": el duro reclamo de Alexa y Marina a la fiscal en el caso Oscar González

A tres años de la tragedia vial que protagonizó el expresidente de la Legislatura de Córdoba, Oscar González, las adolescentes Alexa y Marina asumieron el protagonismo del reclamo de justicia. Ambas jóvenes, que sobrevivieron al siniestro del 29 de octubre de 2022 con gravísimas lesiones, encabezaron este miércoles una manifestación frente a los Tribunales de Cura Brochero.

Tras la concentración, Alexa, Marina, Nassia Gonzáles (madre de Alexa), Laura Bengoa (tía de Marina y hermana de la docente fallecida, Alejandra) y Gustavo Álvarez (padre afín de Alexa) fueron recibidos por la fiscal de Instrucción Analía Gallarato.

En ese encuentro, Alexa confrontó directamente a la funcionaria judicial. "Cuando me vio en el hospital me prometió justicia. Usted no tiene palabra. Me prometió justicia y nada", le dijo la joven, según confirmaron los presentes.

El reclamo de Alexa sintetiza la frustración de las familias ante una investigación que consideran plagada de irregularidades. Las víctimas han denunciado que la fiscal rechazó pruebas fundamentales, como el escaneo del módulo del airbag del BMW que conducía González, que permitiría determinar la velocidad real a la que circulaba al momento del impacto.

Pedido de juicio político a la fiscal

Las familias de las víctimas presentaron un pedido de jurado de enjuiciamiento contra Gallarato por mal desempeño, negligencia grave y prevaricato. Laura Bengoa, hermana de la docente fallecida, encabezó la denuncia junto a Nancy Gonzales Charaja y la legisladora Luciana Echevarría del MST-Frente de Izquierda.

Familias de víctimas de las Altas Cumbres piden juicio político a fiscal por encubrir a Oscar González

"Nos negó reiteradamente la posibilidad de escanear el módulo del airbag del auto de González, que con eso sabríamos la velocidad a la que verdaderamente circulaba. Es una prueba fundamental y nos la negó con argumentos completamente fuera de lugar", señaló Bengoa días atrás en radio Continental Córdoba.

La querella también denunció que Gallarato no investigó irregularidades en la pericia accidentológica ni indagó sobre el accionar policial inmediatamente después del siniestro. Tampoco se investigó por qué hubo un helicóptero dispuesto para González, pero no para las víctimas del choque.

Rechazo a la probation

Marina y Alexa tienen hoy 17 años. Próximas a alcanzar la mayoría de edad, decidieron colocarse en la primera fila del reclamo familiar. El trauma que les causó la tragedia persiste en sus vidas y su salud, pero tomaron la determinación de exigir justicia.

La defensa de Oscar González planteó una probation que incluye una reparación económica a las víctimas -cuyo monto no se ha hecho público- y una donación de aproximadamente 100 mil pesos a un establecimiento educativo.

Gustavo Álvarez, padre de Alexa, reiteró que se oponen a recibir la reparación económica. "La cifra que le asignarían a Alexa solo alcanza para cuatro meses de tratamiento que deberá hacer de por vida. No han ofrecido cobertura médica, por ejemplo ", explicó.

El 20 de noviembre se realizará una audiencia en los tribunales donde se hará público el ofrecimiento de probation. Con la adhesión de la fiscal es suficiente para su aprobación. Las víctimas fueron consultadas, pero adelantaron que no aceptarán. La decisión quedará en manos de la Cámara del Crimen de Villa Dolores.

El siniestro y sus consecuencias

El accidente ocurrió el 29 de octubre de 2022 en la Ruta Provincial 34, camino de las Altas Cumbres. González conducía un BMW de alta gama que había sido secuestrado por la justicia y asignado al Poder Legislativo exclusivamente para uso oficial. La colisión causó la muerte de la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, y dejó con graves lesiones de por vida a dos adolescentes de 14 años en ese momento: Alexa y Marina, hija de la víctima fatal.

Las familias han planteado no solo la responsabilidad directa de Oscar González en la tragedia vial, sino también la de la Provincia de Córdoba, que le asignó el vehículo secuestrado al exlegislador.

Mientras la causa judicial espera definiciones, González continúa detenido en su domicilio con tobillera electrónica por orden del juez federal Hugo Vaca Narvaja, quien lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

En una carta abierta dirigida a Gallarato, firmada por Laura Bengoa y familia, Nassia Gonzales Charaja y Gustavo Álvarez y familia, las víctimas apelaron a la humanidad de la fiscal y le pidieron que se aparte de la causa.

"Usted sabe de nuestro sufrimiento, sabe lo que significó la pérdida de Alejandra para sus hijas, sus hermanos, su madre. Sabe el cambio rotundo que representó este crimen en la vida de Alexa y de sus padres, de ahora y para siempre", expresaron en la misiva.

Y concluyeron: "Usted y su familia pueden volver a dormir en paz, si usted hace a un lado el ego que la mantiene insólitamente aferrada a esta causa y renuncia a ella. La sociedad y estas familias se lo agradecerán siempre y reconocerán su humanidad ante tal gesto".