Concurso regional de No Ficción

Omar Genovese



Este concurso coloca en circulación la imperiosa necesidad de pensar, elaborar respuestas, cuestionar las verdades establecidas, más aún en una etapa donde la hegemonía discursiva sobre la “bondad humana” -en una situación de pandemia global-, parece obturar cualquier crítica a los gobiernos, instituciones, empresas, así como a las conductas colectivas que, en infinidad de casos, aportan a esta cruel situación de desigualdad y exclusión.

También ocurre un fenómeno extraño, donde la historia parece estar escrita en un presente constante (como si el registro individual fuera una partícula insignificante) y, a la vez, resultara una verdad absoluta. Esta iniciativa presenta varios aspectos innovadores, pero el más llamativo es la publicación y distribución simultánea del texto ganador en distintas regiones de nuestra lengua. La motivación del concurso Latinoamérica Independiente se expresa en lo siguiente:}

“Pensar críticamente de forma original es hoy una tarea difícil. Reflexionar fuera de cualquier dogma, institución o tendencia anclada a los algoritmos de las redes sociales se ha vuelto una tarea casi imposible para las y los pensadores iberoamericanos. Y pese a ello, o quizá por ello, el mundo estalla, en diversas zonas del globo, volviendo más urgente desplegar y difundir un pensamiento independiente, lúcido y revelador. Latinoamérica Independiente es una invitación a todas, todos y todes a desarrollar ensayos críticos que piensen la crisis, las mutaciones que atravesamos, los fenómenos cruciales de nuestra siempre era moderna. Atravesar con la reflexión propia las fronteras. Invitarnos a pensar en conjunto.”

La unión de las siguientes editoriales permiten la difusión y distribución del texto ganador, o de los elegidos entre aquellos presentados que merezcan ser publicados en forma individual por cada sello: Alquimia (Chile), El Cuervo (Bolivia), Fósforo (Brasil), Godot (Argentina), Libros del Fuego (Venezuela), Luna Libros (Colombia), Elefanta (México), El Fakir (Ecuador), Trabalis (Puerto Rico), Barrett (España) y Criatura (Uruguay). Estos editores cumplirán la función de pre jurados que seleccionarán los textos finalistas. A su vez, el jurado finalista está conformado por tres mujeres, a saber:

Nona Fernández. Nació en Santiago de Chile en 1971. Es actriz y escritora. Ha publicado el volumen de cuentos El cielo (2000) y las novelas Mapocho (2002), Av. 10 de Julio Huamachuco (2007), ambas ganadoras del Premio Municipal de Literatura, Fuenzalida (2012), Space Invaders (2014), Chilean Electric (2015), ganadora del premio Mejores Obras Publicadas del Consejo Nacional del Libro, y La dimensión desconocida (2016), distinguida con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Feria del Libro de Guadalajara. También es autora de las obras de teatro El taller (2012) y Liceo de niñas (2016), ambas estrenadas por su compañía La Pieza Oscura. También publicó recientemente el ensayo Voyager (2020). Su trabajo ha sido traducido al italiano, al francés, al alemán, al sueco y al inglés.

Diajanida Hernández es editora y periodista cultural. Egresó de la carrera de Letras en la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde también cursó el Diplomado en Edición y la Maestría en Estudios Literarios. Fue coordinadora del suplemento cultural Papel Literario del diario El Nacional; en ese medio también coordinó la producción de la Edición Aniversario. Actualmente, es profesora del Departamento de Teoría de la Literatura de la Escuela de Letras de la UCV y gerente general de la Fundación para la Cultura Urbana. En el año 2019 compiló, junto con Ricardo Ramírez Requena, el volumen Poesía contra la opresión (1920-2018), selección de poesía venezolana, coeditado por la Fundación La Poeteca y Provea. Ha colaborado con el portal Prodavinci (Venezuela), con la revista digital Otra Parte Semanal (Argentina), con la revista Quimera (España) y con la revista literaria Colofón (Venezuela/España). En 2011 fue finalista del Concurso de Crítica Literaria organizado por la revista mexicana Letras Libres. Fue becaria de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano en 2011 y 2012.

Cristina Rivera Garza. Reside en Estados Unidos desde principios de los noventa, en donde ha sido fundadora y profesora del programa de doctorado en Escritura Creativa en Español de la Universidad de Houston. Sus libros recientes incluyen: Los muertos indóciles: Necroescritura y desapropiación (2013); Grieving. Dispatches from a Wounded Country, trad. por Sarah Booker (The Feminist Press, 2020); The Taiga Syndrome, trad. Suzanne Jill Levine y Aviva Kana (Dorothy Project, 2019); The Iliac Crest, trad. por Sarah Booker (The Feminist Press, 2018); Había mucha neblina o humo o no sé qué (Random House, 2016); Autobiografía del algodón (Random House, 2020). Sus libros han recibido numerosos premios, entre ellos dos veces el Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la Feria del Libro de Guadalajara, el Anna Seghers en Berlín, 2005; y el Roger Caillois en Francia, 2013.

Podrán presentarse obras hasta el 15 de febrero de manera digital y en el sitio web Latinoamérica Independiente/ Premio de no ficción.

Algunas condiciones de la competencia:

-La obra debe ser de género no ficción y ser inédita

-Originalmente debe haber sido escrita en español y/o portugués

-Que durante la postulación la obra no sea enviada a deliberación a algún sello editorial, o a otro premio conducente a publicación.

-Que la autora/autor de la obra no haya sido publicado por alguno de los sellos participantes.

-El texto deberá tener 28 mil palabras como mínimo y 130 mil palabras como máximo.

-El texto ganador se anunciará en agosto de 2021.