El Museo María Kodama propone la inclusión en primera persona a través del arte

“Lo que se siente, o no, al tener una discapacidad, no es algo negativo ni positivo, es simplemente algo que está allí y hay que aceptarlo. La discapacidad es un tema que tiene que estar naturalizado y para eso hay que perderle el miedo a la palabra. Somos iguales a los demás, no somos especiales, simplemente tenemos un condicionamiento que no nos permite acceder a determinadas cosas de la vida cotidiana”.

La reflexión es de Nika Pedro, un joven de 30 años con autismo, que está generando una innovadora movida social y cultural a través del Museo Internacional de la Discapacidad – María Kodama, que inaugura su primera sede este jueves 3 de agosto, en la Universidad de Belgrano, en la Ciudad de Buenos Aires. Las visitas podrán realizarse hasta el 10 de agosto, entre las 12 y las 19 horas.

Más de 200 artistas profesionales se fueron sumando a este novedoso espacio multicultural, con un objetivo en común. Que sus obras expresen, además del hecho estético, el sentir de las personas con discapacidad; que

profundicen en todos sus estados para que el que mira no sea un mero espectador, sino que experimente las sensaciones en primera persona.

El apoyo de María Kodama

Kodama sabía, y fue madrina cultural y mentora de Nika durante muchos años. Con la discreción que la caracterizaba, nunca expuso las acciones que desde la Fundación Internacional Jorge Luis Borges llevó adelante para promover la educación y en favor de la discapacidad, como dar cabida a una escuela de lengua de señas.

“El museo se llama María Kodama como un homenaje a ella, por todo lo que ha hecho por nosotros, por la discapacidad, en absoluto silencio”, se emociona Nika y cuenta que ya hace años María le había dado su consentimiento para que el museo llevara su nombre.

Las obras artísticas

Entre las esculturas destaca "La torre de María", una columna de ónix de 1,20 metros; que brilla con luz interior y tiene en forma vertical las palabras KODAMA MARÍA. Y es que la viuda del máximo escritor argentino, fallecida hace poco más de cuatro meses, tuteló durante años el secreto proyecto de Nika.

“No habrá una cosa que sepa que su forma es rara”, escribe Jorge Luis Borges en "De que nada se sabe" (La rosa profunda, 1975).

Los unicornios están muy presentes. Para Nika, amante y estudioso de las mitologías, son sus amigos “que ya han ido a galopar al océano de plata”. Son 80 y por eso el patrimonio del museo se inició con 80 artistas y 80 obras. María Kodama fue la 79 en partir.

Los unicornios están en el logo que fue creado por una de las artistas, quien debió reconvertir su técnica a raíz de una esclerosis múltiple y hoy se expresa con birome, usando las dos manos al mismo tiempo, logrando lo que antes lograba con la pintura por superposición de trazos.

En el centro, un ciervo “cuyas astas se van bifurcando en el aire y todas se mantienen controladas, aunque parece que no, porque a veces nosotros tenemos ausencias, que es cuando volamos, creamos y disfrutamos, y vivimos”, explica Nika.

Durante 2023 las obras se exhibirán en varias sedes de la Argentina, y el año próximo estarán en Ginebra, Suiza, y en otros países de América Latina, entre ellos Guatemala.

Su valioso patrimonio se constituye por la donación de los autores. Algunas de las piezas fueron realizadas por artistas con discapacidad, todas con el foco puesto en la calidad de la obra y en lo que transmite en cuanto al objetivo.

Un hito en la perspectiva científica y académica que incorpora la colección será una nueva inauguración, a principios de octubre, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Esta cuenta con su propio museo y patrimonio sobre la historia de los grandes científicos e instituciones médicas de la Argentina.

Cómo reservar visitas para el Museo María Kodama

El Museo cuenta con el auspicio de la Embajada en Suiza en la Argentina y el ingreso y visitas son totalmente gratuitos.

Dado que la propuesta es recorrer una curaduría que va descubriendo, a través de su valioso patrimonio artístico, los estados de ánimo y el interior de las personas con distintas discapacidades y sumergirse en una verdadera inclusión, se requiere acordar previamente las visitas guiadas, por WhatsApp al +54 9 11 2658 1015. Del 4 al 10 de agosto, de 12 al 19 horas.

