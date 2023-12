Sergio "Chicho" Soldati: el director de Radio Horizonte, la voz detrás de Gran Hermano

Sergio “Chicho” Soldati es un enamorado de la radio, llegar a FM Horizonte fue un sueño, pero el éxito que vivió en Chile donde fue la voz de Gran Hermano, no se lo hubiera imaginado. Ya había sido la voz del mismo programa en Argentina en la edición de 2007, por la que pasaron, entre otros, Marianela Mirra y Claudia Ciardone, pero en ese entonces, sin las redes sociales, la situación era diferente.

Lo de Chile fue un desafío para el locutor porque implicaba conservar un acento neutro y sostenerlo durante largas jornadas, pero el resultado fue impensado. “Hasta hace una semana no tenía Instagram y me lo hice porque mucha gente quería estar en contacto conmigo”, contó Soldati a PERFIL. La calidez de su trato y el vínculo que logró con los participantes de la casa de Gran Hermano del país vecino hizo que se convirtiera en una celebridad.

Aunque “Chicho” reconoce que no le gusta la exposición, el actual director de Radio Horizonte, aprecia todo el cariño que recibe de quienes vieron el programa. “Me dejan muchísimos comentarios en Instagram y son todos afectuosos”, reconoció.

Soldati de 53 años, siempre sintió pasión por la conducción radial. Desde niño jugaba con un palo que usaba de micrófono y hacía de cuenta que entrevistaba a cualquier cosa que se encontraba. Admiraba principalmente a Juan Alberto Badía y quiso el destino que se lo cruzara en la escuela a la que asistía porque los hijos del conductor también iban allí. Verlo en acción cuando se ofrecía a conducir los actos de la escuela, enamoró más a Soldati con la idea de la locución.

Cuando tuvo edad para ingresar al Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), quedó seleccionado en el entonces complejo ingreso de la institución, pero al mismo tiempo le tocó hacer el Servicio Militar Obligatorio. Otra vez la suerte estuvo de su lado: “Un teniente coronel que era un hombre que recuerdo con mucho cariño me firmó un permiso para que pudiera ir a cursar, así que iba vestido de conscripto y ahí compartí aula con Viviana Canosa, con Juan Castro, mucha gente que ha logrado un lugar preponderante”.

Los nervios de la primera prueba en Radio Horizonte

“La radio ha sido mi primer amor y en 1986 descubrí Radio Horizonte donde se escuchaban esas canciones que a uno lo invitaban a soñar y esas voces maravillosas que tenían y ahí fue cuando dije yo quiero trabajar acá”. Ese deseo se convirtió en oportunidad luego de pasar por diferentes radios de baja potencia. Un día fue a probarse para Horizonte y, aunque estaba muy nervioso, se ganó un lugar.

Allí se quedó hasta su cierre y luego de eso creó un programa dedicado a la radio que salía una vez por semana en modo online. “El programa se llamaba ‘Horizonte como yo te siento’ donde los seguidores que tenía en las redes sociales, empezaron a mostrarse activos y en esa hora de los viernes a la medianoche recordábamos anécdotas de Horizonte con la música que se pasaba”.

Después de ese primer pasó, en 2015 directamente logró la creación de Radio Horizonte en formato online y este año regresó al formato clásico con el dial FM 94.3.

La experiencia de Gran Hermano

Soldati fue convocado para ser la voz de Gran Hermano Chile, donde obtuvo un inmenso reconocimiento. “Estoy absolutamente conmovido, no tenía cuenta de Instagram y me la hice y me dejan comentarios impactantes, tanto es así que CHB de Chile, que es una especie de Telefe de allá, ha publicado también una nota titulada ‘El pueblo chileno despide a la entrañable voz del querido Big’”

“El último momento, la salida de la casa de Jennifer, la última participante, fue muy emotivo, además se musicalizó con 'Tema d'amore per nata’ de la banda de sonido de Cinema Paradiso y, aunque en ese momento tenía que estar muy concentrado para despedirla, estuve a punto del llanto”, compartió.

-¿Y recuerda cómo fue la experiencia del primer Gran Hermano del que participó en Argentina?

- En el 2007, en ese momento éramos tres locutores, hacíamos turnos de 8 horas cada uno y después quedamos dos y posteriormente quedó solamente rodó uno. Pero el impacto en aquel entonces, que no existían las redes sociales era diferente. Ahora es tremendo por el impacto o la respuesta que uno tiene inmediata a través de las redes sociales.

-¿Cómo fue cuando lo convocaron?

-Yo era mucho más joven y bueno, tenía mis dudas de saber si podría hacerlo bien. Pero en el trabajo también participan psicólogos, que es fundamental porque muchas veces se viven situaciones bastante extremas, entonces en ese punto los chicos pueden pedir o uno le ofrece si quieren hablar con un psicólogo porque mis palabras como Gran Hermano llegan hasta un punto.

Yo creo que ahí empieza a jugar algo de aquello del síndrome de Estocolmo, ese vínculo tan particular que tiene la víctima con el secuestrador salvando las enormes distancias, por supuesto, porque aquí están por voluntad propia.

-¿Cómo se siente luego de haber terminado un trabajo con semejante carga emotiva?

- Me gustó mucho, pero siempre pienso en mi querida Horizonte. La experiencia en Chile fue muy agotadora, pero a la vez muy gratificante desde el punto de vista profesional, pero ahora comienza la dedicación para llevar a Horizonte a lo más alto posible.