El cuarto grande

Mariano Andújar habló esta semana sobre el quinto grande del fútbol argentino y su posición sorprendió a un grupo de periodistas deportivos que caretean su fanatismo cuando el micrófono se enciende. Está claro que ellos nunca se animarán a zanjar este debate en serio. No es tan grave: todavía hay gente que delibera si la Tierra es redonda o plana.

Lo curioso es que la discusión en la mesa de ESPN giró en torno al quinto y no al cuarto grande. A decir verdad yo pensaba que esta polémica estaba extinguida por cuestiones más que obvias, hasta que el editor de deportes de PERFIL se me plantó este viernes en la redacción y más tarde me propuso que escribiera una columna para el diario del domingo. Acá estoy.

Para empezar partamos de una base sólida: esto no es una ciencia exacta. No existe una herramienta infalible que mida la grandeza de un club, pero muchos repiten como una verdad absoluta que Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo son los cinco grandes y el resto chicos.

¿En qué se basan, pregunto yo? Bueno, hay quienes sostienen que un equipo es grande por la cantidad de hinchas y socios que posee. Si esa es la vara, entonces Talleres es más grande que Estudiantes. Pero la grandeza es mucho más que la suma de simpatizantes. Una cosa es ser popular y otra muy distinta ser grande. Manchester United, por ejemplo, tiene más hinchas que el Real Madrid ¿Es más grande? No, claro que no.

El equipo merengue es grande por la cantidad de títulos ganados, y especialmente por las copas internacionales: en sus vitrinas hay 14 Champions, 5 del Mundo y 3 Intercontinental, entre otras tantas más. Estudiantes tiene 4 Libertadores y 1 del Mundo. A nivel selecciones, Brasil, Alemania, Italia, Argentina y Francia son considerados grandes. ¿Por qué? Las copas ganadas.

'La Gloriosa Butteler' canta todos los domingos: "La Copa Libertadores es mi obsesión". San Lorenzo la ganó por primera vez en 2014. Es decir, 54 años después de la primera edición. Es la única que tienen. Ellos dicen que son el quinto grande. Tienen además una Mercosur (2001) y una Sudamericana (2002). ¿Las cambiarían por una del mundo o una Libertadores? Es pregunta.

Desde 2003 a 2023 Estudiantes ganó una Libertadores, dos torneos de Primera (con final heroica a Boca en 2006) y una copa nacional. Pero también llegó a una final de Sudamericana y a una del Mundial de Clubes. Tiene pasado. Y tiene presente.

El Cuervo también sumó cuatro estrellas en todos estos años (Clausura 2007, Inicial 2013, Libertadores 2014 y Supercopa 2015) con un detalle: ninguna fue épica. La Copa más deseada se la ganó a Nacional de Paraguay y el Pincha a Cruzeiro en el Mineirao. Fatality. ¿En serio San Lorenzo es más grande que Estudiantes?

Sigamos. Tema epopeyas. En esta el León tiene una marca imposible de igualar: es el único equipo argentino que dio la vuelta en el mítico Old Trafford contra el Manchester United. En esta discusión ni siquiera entran River y Boca. Ahre. Y menos que menos Racing.

La Academia, de hecho, no llega a una final internacional desde 1988 (35 años), cuando ganaron la extinta Supercopa reservada para los campeones de América. La última Libertadores la obtuvieron en 1967. Te ayudo con la cuenta: pasaron 56 años. Desde entonces solo accedieron una vez a semifinales: fue en el año 1997 (26 años) y perdieron contra Sporting Cristal. 4-1 en la vuelta. ¡Sporting Cristal! Por si fuera poco, también acumularon una sequía a nivel nacional de 35 años. Y hasta un arquero les hizo un gol de cabeza en su estadio. Pero bueno, son grandes "porque a Racing lo hace grande su gente". Out.

La escuela

La Selección nacional bien podría sumar un bonus extra a la grandeza de los clubes. La escuela Pincha es determinante en la historia del fútbol argentino. En este rubro sólo se suben al ring Argentinos Juniors y Newell's. Los últimos tres entrenadores indiscutidos están relacionados con Estudiantes: Carlos Bilardo (me pongo de pie), Alejandro Sabella (me pongo de pie) y Lionel Scaloni. Dos copas del mundo y dos subcampeonatos sobre cinco finales en la historia son de la escuela que inició Osvaldo Zubeldía (y me vuelvo a poner de pie).

El sentido de pertenencia es otra medalla en el pecho. El León tiene un sello que lo distingue del resto: su ADN. Los pibes que triunfan en el mundo vuelven vigentes. Y por algo será. Juan Sebastián Verón es un caso testigo. Pero hay muchos más: Carrillo, Ascacibar, Sosa y Piatti en la actualidad; Calderón o "Pelusa" Cardoso en otros años. También regresan los "adoptivos". Mauro Boselli, Mariano Andújar, Gastón Fernández, el "Chapu" Braña. Lo dicen ellos: Estudiantes es familia.

Por todo esto, Boca y River -en ese orden- están fuera de discusión. También el Rojo por la cantidad de títulos obtenidos a lo largo de su historia, pese a que no gana un torneo de Primera desde 2002, una Libertadores desde 1984 y perdió la categoría en 2013. Racing y San Lorenzo pelean por el quinto y el sexto lugar. Qué discutan entre ellos. El cuarto grande es Estudiantes. Y que me vengan a buscar.