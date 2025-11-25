Este lunes por la noche el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, difundió a través de su cuenta personal en la red X, un análisis con datos estadísticos sobre decisiones arbitrales. En ese documento afirmó que, desde la llegada de Claudio “Chiqui” Tapia a la presidencia de la AFA, "cambió de manera estadísticamente significativa los resultados del club Barracas Central". El presidente Javier Milei lo avaló al citarlo y calificarlo como "demoledor resultado".

"Según la estadística Barracas recibe 8% más de fallos favorables (gráfico de la izquierda) y 28% menos de fallos desfavorables (gráfico de la derecha). En un torneo de 28 fechas recibe una ventaja arbitral de entre 9 y 18 puntos", indicó Sturzenegger en su publicación, y cerró su comentario con la expresión irónica: “¡Secame una nuca!”.

En el informe que el funcionario anexó en ese mismo posteo —titulado “Parcialidades arbitrales en el fútbol argentino: el caso de Barracas Central”— se afirma que el club cuyo estadio renovado lleva el nombre del titular de la AFA recibió, desde 2017, “un trato arbitral favorable”. El texto también sostiene que esa situación derivó en que Barracas “obtuvo resultados deportivos significativamente mejores que los proyectados por un escenario contrafactual”.

El documento puntualiza que el análisis se realizó “en un método de control sintético y técnicas avanzadas de machine learning” y concluye que el equipo que este lunes accedió a los cuartos de final del torneo Clausura de Primera División “obtuvo un 8,59% más de sanciones arbitrales favorables (penales y tarjetas a rivales) y un 28,1% menos de sanciones en contra que en un escenario contrafactual sin Tapia en la presidencia de AFA”.

“En términos deportivos, se estima que en un torneo de 28 fechas Barracas Central sumó entre 8,5 y 18,5 puntos más (dependiendo de la especificación utilizada) de los que habría obtenido en ausencia de dicha ventaja”, señala también el estudio que difundió Sturzenegger.

