5 de cada 10 argentinos piensa irse de vacaciones este verano

Pese a la incertidumbre que se vive de cara a la próxima temporada de verano como consecuencia de la pandemia, el 46,4 % de los argentinos planea irse de vacaciones. Así lo refleja la última encuesta realizada por Zonaprop. Asimismo, el 35,9% aún no lo sabe y solo un 17,8% asegura que no lo hará.

En el contexto actual, del 46,4% que planea tomar vacaciones, un 48,9% piensa viajar por el interior del país, un 36,9% proyecta alquilar una casa en un country o una quinta en GBA y un 12,1% desea viajar al exterior. Además, existe un 2,1% que ya se encuentra alquilando una casa/ quinta y planea extender el contrato de alquiler.

En lo que respecta a quienes no planean viajar por vacaciones, un 89,2% manifestó no poder proyectar en este contexto de incertidumbre, un 10,2% declaró no contar con dinero suficiente para hacerlo y un 1% aseguró no tener días de vacaciones.

“De acuerdo a nuestro informe, podemos ver que el 80,4% de los encuestados indicó que dado el contexto cambiaron sus planes de vacaciones. En ese sentido, el segmento de alquiler temporal de casa o quinta en GBA se potencia este verano: un 30% planea alquilar una casa temporalmente y GBA Norte se posiciona sobre otras localidades con un 50,3%”, afirma Nicole Conforti, Regional Brand Manager de Real Estate Navent (Zonaprop).

Verano 2021: ¿quiénes tendrán que hacer cuarentena en Argentina?

La mayoría de los consultados afirma que costeará sus vacaciones con ahorros propios (80,7%), algunos pagaran con su aguinaldo y bono (15,2%), un 2,8% lo hará con un crédito personal y un 1,3% lo hará con un préstamo a un conocido.

A su vez, el 40,7% de los argentinos encuestados explicó que piensa tomarse más de 15 días de vacaciones, un 31,6% se irá por 15 días, un 16,3% viajará por 10 días y un 11,4% vacacionará una semana.

Los precios y la inflación suelen ser preocupaciones para los argentinos y se tienen en cuenta a la hora de proyectar planes vacacionales. Al ser consultados sobre cuánto consideran que aumentarán los alquileres, la mayor cantidad de encuestados (47,4%) responde que entre un 20% y un 30%, un 27,2% cree que los incrementos serán de entre un 10% y un 20% y un 25,4% asume que serán de más del 50%.

Debido a la pandemia, sin duda, los planes de vacaciones de muchos cambiaron y con ellos las posibilidades de viajar al exterior. Por este motivo, se consultó en relación a sus experiencias sobre el verano pasado durante el 2020, el 61,8% afirmó que había vacacionado, frente al 38,2% que dijo que no. Del porcentaje que sí tomó vacaciones, un 70,1% lo hizo en la Argentina y un 29,9% viajó al exterior.

Cabe destacar que del 80,4% que tuvo que cambiar sus planes de vacaciones, un 52,5% comentó que suele planear con mucha antelación sus vacaciones y aún no lo hizo, un 29,5% comentó que suele viajar al exterior y en esta oportunidad no lo hará y un 17,9% declaró que no planea viajar en avión porque no sabe si estarán habilitados.

Del 19,6% que contestó que este contexto no alteró sus planes, un 35,3% tenía pensado alquilar una casa o quinta en GBA y continúa con esa idea, el 34,6% es oriundo/a de otra ciudad del país y piensa viajar como todos los años, el 16,3% compró un pasaje abierto y lo usará cuando se levante la cuarentena y el 13,7% cuenta con una propiedad para veraneo y la usará normalmente.

La playa se distinguió como el destino preferido para los argentinos, por un 63,7%. Asimismo, acompañaron en este ranking: las montañas (17,8%), las ciudades turísticas (13,5%) y los destinos exóticos (5%).

Kicillof anticipó que no hará falta test negativo de coronavirus para ir a la costa

Con respecto a quienes desean viajar por el país, un 51,8% optará por la Costa Atlántica. En esta zona del país, los precios de los alquileres temporales han registrado un incremento promedio del 35% para aquellos acuerdos que son de duración mensual, mientras que los alquileres diarios subieron un 37% en los últimos doce meses.

Una casa grande en la ciudad de Mar del Plata Casa tiene un alquiler promedio mensual de $ 190.000, es decir, tiene un incremento de un 32% con respecto al año pasado. Por su parte un departamento grande en la misma ciudad tiene una cotización promedio de $ 160.000 mensuales, un 32% por encima de la temporada de verano 2020. Con respecto a departamentos de tamaño chico, el precio promedio es de $ 55.000 mensuales, tienen una suba del 35%.

En Pinamar una casa grande, en promedio, se puede alquilar por $ 135.000mensuales (aumenta un 32%), una casa chica cotiza a 65.000 pesos mensuales (sube un 33% con respecto a la temporada anterior) y un departamento chico se encuentra por un promedio de 55.000 pesos mensuales (sufre un incremento del 35%).

En Cariló una casa grande tiene un alquiler mensual promedio solicitado por dueños de 200.000 pesos, un 40% por encima del verano pasado.

En Costa Esmeralda los propietarios de casas grandes solicitan un promedio de 140.000 pesos por mes, esto devela un incremento del 33%.

Por su parte, Ostende tiene departamentos pequeños en un promedio de 40.000 pesos mensuales, evidencian una suba del 40%.

Villa Gesell ofrece departamentos chicos a un promedio de 35.000 pesos por mes (un 36% por encima del verano pasado) y en Valeria del Mar se encuentran a 26.000 pesos por mes (suben un 35% en relación al año pasado).

Para quienes no disponen de esa cantidad de dinero, la opción de alquiler diario sigue vigente. En este caso, los montos promedio en Mar del Plata van desde 15.000 diarios para una casa grande, 4.800 pesos para un departamento grande y 3.200 pesos para un departamento chico.

En la ciudad de Villa Gesell los precios son más económicos, ya que el promedio solicitado por alquiler diario es de 6.800 pesos para una casa grande, 4.000 pesos para una casa chica y 2.550 para un departamento chico. Por su parte, el alquiler diario de una casa grande en Costa Esmeralda tiene un precio promedio de 11.800 pesos y el de un departamento chico en Pinamar tiene un costo promedio de 4.300 pesos.

Salta, Jujuy y Tucumán crean una burbuja turística

Además, un 19,9% elegirá el Sur, un 17,8% elige las provincias mediterráneas, un 8% selecciona el Norte y un 2,6% viajará a Cataratas.

Al momento de seleccionar un medio de transporte, la mayoría elige el auto (75%), un 13,4% prefiere avión, un 10,6% ómnibus y un 1% auto alquilado.

Por otra parte, un 43,8% declaró que viajará en enero, un 29,1% lo hará en febrero, un 11,1% descansará en diciembre, un 7,8% en marzo, un 2,6% en noviembre y el resto en otros meses.

Quienes viajan se hospedarán principalmente (57,7%) en una propiedad de alquiler temporario. Otras opciones de alojamiento seleccionadas fueron: hotel (21,1%), casa o departamento propio (13,9%), hostel (2,6%), camping (1,3%) y otro (3,6%).

Por último, un 36,9% de los consultados piensa alquilar una casa en un country o una quinta en GBA. De este segmento, un 50,3% prefiere alquilar en GBA Norte, un 14,3% elige GBA Sur, un 12,7% opta por GBA Oeste, un 6,5% manifiesta que elegirá el campo y un 4,3% un pueblo.

A la hora de rentar una casa, un 97,2% busca contar con pileta, un 83,5% desea tener un jardín, un 80,1% prefiere tener una parrilla, un 72,4% considera importante tener seguridad; un 41,6% elige buscar una propiedad con quincho y un 34,5% opta por solicitar una galería.