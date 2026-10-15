A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 15 de octubre

El dólar blue hoy cotiza este jueves 15 de octubre a un valor en el mercado de $1.530 para la compra y $1.550 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 15 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este jueves 15 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.485,00 para la compra y $1.535,00 para la venta.

La estabilidad de precios frente a la competitividad industrial: en RDEco debatieron las prioridades del programa económico

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy jueves 15 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.537,40 para la compra y $1.538,10 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 15 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 15 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy jueves 15 de octubre a $1.616 para la compra y $1.616,50 para la venta.

El Riesgo País sube a 611 puntos básicos y quiebra el piso de los 600 en la plaza bursátil

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, jueves 15 de octubre a $1.995,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este jueves 15 de octubre en $1.613,04 para la compra y $1.615,74 para la venta.

“Argentina no crece desde 2011”: Matías Wilson analizó en RDEco los desafíos para recuperar el crecimiento económico

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 602 puntos básicos este jueves 15 de octubre.