Las acciones de Apple marcaron un nuevo récord

Las acciones de Apple alcanzaron un nuevo máximo histórico este miércoles y dejó a la compañía al borde de los 3 billones de dólares en su valoración de mercado.

Las acciones de la compañía creadora del iPhone llegaron a los 189,90 dólares, lo que le da a la empresa una valoración de mercado total de aproximadamente 2,98 billones de dólares.

Apple ya conoce el sabor de haber superado los 3 billones de dólares cuando, en enero de 2022, los precios de las acciones pasaron brevemente los $182 en el comercio intradiario.

En la actualidad, para volver a ese nivel de valoración, las acciones de la empresa tecnológica deberían superar 190,74 dólares.

Debido a las importantes recompras por parte Apple, hay menos acciones en el mercado y se requiere un precio de acción más alto, indican los especialistas de mercado.

Durante la última Conferencia Mundial de Desarrolladores, Apple presentó en junio sus gafas de realidad mixta, denominadas Apple Vision Pro, junto a otros anuncios de novedades en software y hardware. La compañía describió la nueva interfaz como “computación espacial”.

El nuevo producto es la primera categoría nueva importante de la compañía desde el lanzamiento del Apple Watch en 2015.

Gigante entre gigantes

En la actualidad, Apple es la empresa más valiosa del mundo, seguida de Microsoft (US$ 2,5 billones), Saudi Aramco (US$ 2,08 billones) y Google-parent Alphabet (US$ 1,52 billones), según el sitio de clasificación Companies By Market Cap.

Las acciones de Apple han ganado saludablemente este año, subiendo más del 50% desde principios de enero.

En 2023, las acciones de las empresas tecnológicas de mega capitalización han tenido grandes performances, gracias al interés de los inversores por firmas ligadas a la inteligencia artificial, así como las señales de la Reserva Federal de Estados Unidos que aminoró el ritmo de subas de la tasa de interés.

