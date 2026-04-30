AGIP: hoy vencen la moratoria, el cambio de acceso al portal y la exención de ABL porteño

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires (AGIP) recordó que este jueves 30 de abril vencen tres plazos tributarios clave para contribuyentes porteños. Los trámites pueden realizarse de manera 100% digital y estarán disponibles hasta la medianoche.

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Los vencimientos incluyen la posibilidad de adherirse a la moratoria para regularizar deudas tributarias, la actualización obligatoria del acceso al Portal del Contribuyente mediante cuenta miBA nivel 3, y la solicitud de exención del Impuesto Inmobiliario/ABL para actividades gastronómicas y hoteleras.

1. Moratoria: último día para regularizar deudas

Hasta este jueves, los contribuyentes pueden adherirse al plan de regularización de deudas vencidas al 31 de agosto de 2025. La moratoria alcanza a todos los impuestos administrados por AGIP y permite acceder a una condonación de intereses de hasta el 40%, con financiación en hasta 48 cuotas.

La adhesión se realiza desde el Portal del Contribuyente. También existe la opción de pagar mediante boleta de cuota única para deudas de hasta $4 millones correspondientes a Inmobiliario/ABL y/o Patentes.

Según informó el organismo, el trámite puede completarse online desde la página oficial de AGIP, donde también están disponibles los tutoriales y el detalle de las condiciones del plan.

2. Portal del Contribuyente: desde mañana se exigirá miBA nivel 3

Otro de los plazos que vence hoy está vinculado con el acceso al Portal del Contribuyente. A partir de mañana, AGIP requerirá que los usuarios ingresen con una cuenta miBA nivel 3. La tradicional Clave Ciudad dejará de estar habilitada para operar en el portal.

Quienes todavía no hayan validado su identidad deberán hacerlo a través de la aplicación miBA, con DNI y reconocimiento facial. En cambio, los contribuyentes que ya cuenten con miBA nivel 3 no deberán realizar ningún trámite adicional.

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Para quienes no puedan completar el procedimiento en forma digital, AGIP dispone de puestos de atención presencial en las comunas de la Ciudad. Además, el organismo cuenta con un stand en el Pabellón Amarillo de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, donde de lunes a viernes, de 14 a 18, personal de AGIP asiste a los contribuyentes en el alta y la validación de identidad de la cuenta miBA.

3. Exención de ABL para hoteles, bares y restaurantes

También vence este jueves el plazo para que hoteles, bares, heladerías y restaurantes de la Ciudad soliciten la exención del Impuesto Inmobiliario/ABL por seis meses.

El trámite se realiza a través de la plataforma TAD del Gobierno porteño. Según detalló AGIP, quienes ya hayan abonado cuotas recibirán el descuento en las cuotas restantes o un crédito fiscal para 2027.

La medida apunta a aliviar la carga tributaria de sectores vinculados a la gastronomía y la hotelería, dos actividades con fuerte presencia en la Ciudad de Buenos Aires.

Cómo hacer los trámites

Los tres procedimientos se realizan en forma digital:

Moratoria: desde el Portal del Contribuyente de AGIP.

Acceso con miBA nivel 3: desde la app miBA, con validación de identidad.

Exención de ABL: a través de la plataforma TAD.

Toda la información oficial está disponible en el sitio de AGIP: www.agip.gob.ar.

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