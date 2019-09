por Mirta Fernandez

Alberto Bernal es el jefe de mercados emergentes y estrategia global de XP Investment, y habla con la soltura de quien mira la Argentina con los ojos del mercado.

—¿Qué evaluación hace del funcionamiento de los controles cambiarios y de capitales?

—¿Son medidas desafortunadas pero es una situación de estrés máximo. Para la gestión Macri es una tristeza tener que tomarlas pero las circunstancias obligaron porque Argentina no tiene ninguna credibilidad a nivel internacional.Si el próximo presidente es Alberto Fernández va a tener que hacer un trabajo muy arduo de generar confianza con los inversionistas.El inversionista no le da un centímetro de espacio a Argentina cuando hay incertidumbre y eso no es culpa de Macri sino de la historia financiera del país.

—¿Qué opina del reperfilamiento de la deuda?

—No va a ocurrir bajo el gobierno de Macri, sino bajo el futuro gobierno que asumo que será el de Alberto Fernández. El reperfilamiento será un éxito si el equipo económico de Fernández decide no pelear con Wall Street, sino será una catástrofe. Depende todo de la actitud.

—¿Qué condiciones debería contemplar una propuesta de canje de deuda que sea razonable para los inversores?

—Si a mi Fernández me diera la batuta de la renegociación haría lo siguiente: les diría a los inversionistas internacionales que estamos en una situación de estrés, que no tenemos un problema de solvencia. Les pido que me den dos años de disminución de cupones de la deuda, o no pague intereses durante dos años Y esos intereses los devuelve en los años 5, 6 y 7, extendemos el perfil de maduración de la deuda en dos años, le cumplo con su capital y con los términos de su deuda y me comprometo a que la Argentina siga siendo un país que lucha por la estabilidad fiscal. Me parecería una barbaridad contemplar una quita de capital. Es un costo muy alto en términos de reputación para lograr un ahorro muy mediocre. Si Alberto patea el tablero, la Argentina va a tener una situación muy complicada y va a salir del espectro de la inversión internacional, y entonces ahí se puede despedir de Vaca Muerta.

—¿Qué lectura hace de los gestos y dichos de Alberto Fernández hasta ahora?

—Yo pondero los gestos suficientemente market friendly que han dado Nielsen y Álvarez Agis. A Alberto Fernández no lo puedo leer, no tengo ni idea qué piensa, imagino que es porque estamos en elecciones.

—Pero ha declarado que estaba dispuesto a cumplir con la deuda aunque no a costa del pueblo argentino.

—Eso es lo mismo que decir voy a pagar la deuda pero mientras no me afecte el bolsillo. Es una barbaridad. La cuestión no es que uno quiera o no quiera, la Argentina es un paciente que tiene diabetes y el médico le dice que tiene que dejar de comer azúcar, y yo paciente le digo pues dejo mientras no me haga falta el azúcar. Tiene que hacer un esfuerzo. Argentina no sale de este problema sin esfuerzo.

—¿Los inversores creen que el gobierno de Alberto Fernández será igual que el de CFK?

—Quiero creer que Alberto Fernández tiene la capacidad de entender que es un momento histórico diferente, que los precios de los commodities no es comparable con la que existía cuando asumió Néstor Kirchner, y que por lo tanto entiende que es necesario tener una buena relación con el mundo financiero internacional. Ojalá no me equivoque. Yo me quedo muy tranquilo cuando oigo los comentarios de su equipo económico.