Dólar: en un virtual feriado cambiario y a la espera de medidas el dólar blue vuelve a los $1000

En las primeras horas de la tarde de este lunes 11 de diciembre, el dólar blue operaba en baja a $960 para la venta tras abrir algunas operaciones en $990, en tanto también los dólares financieros estaban a la baja tras un fuerte salto en el comienzo de la jornada. Pasadas las 13 horas el dólar MEP cedía $9,60 (-1%), hasta los $976,77 y el dólar CCL bajaba $26,99 (-2,7%), hasta los $964,8.

Sin embargo, cerca de las 16:30 horas y pese a que en este virtual feriado cambiario que se transita en la jornada casi no se registran operaciones, el dólar blue volvió a subir hasta las $1000 para la venta. Por su parte el dólar MEP opera en 985,40 para la venta y el CCL se acerca al paralelo y cotiza en $992

Los operadores del mercado dan cuenta de un contexto de incertidumbre en tanto se esperan las definiciones económicas que mañana presentará el ministro de Economía, Luis Caputo, tal como lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni.

Entre ellas, la principal definición vendrá de mano de la devaluación que se fije para el tipo de cambio oficial.

"La devaluación va a estar, quizás no mañana", anticipó Walter Morales de Wise Capital en su informe diario y recordó que "(Mauricio) Macri ajustó el valor del dólar un 17/12. Lo que sí, esta vez debería de ser antes o poner un parche porque el esquema 50/50 de liquidación de exportaciones venció ayer (10 de diciembre), por ende no vamos a tener ventas de dólares al BCRA a $370", anticipó el analista de mercados.

Respecto del tipo de cambio para comercio exterior, Morales planteó en qué zona podría ubicarse: "Va a tener un piso en $650 pero como la inflación del primer trimestre de 2024 va a promediar 25% mensual, no hay que descartar que hacia fines de marzo el valor se ubique entre $1.000 y $1.200. Algo relevante es que los futuros del dólar no condicionan al próximo Gobierno, ya que vencieron los contratos a noviembre y el BCRA no los rolleó", señaló el economista.

Por lo pronto, la única definición concreta en el día de la fecha fue que el BCRA decidió que a partir de este lunes todas las operaciones de compra de dólares en el mercado cambiario requerirán autorización previa de la autoridad monetaria, lo cual constituye un virtual “feriado cambiario”.

¿Qué pasa este lunes 11 con el dólar? Los que no esperan un salto brusco

Elena Alonso, economista del grupo Broda, le dijo a PERFIL que no espera un salto abrupto en las cotizaciones del dólar para hoy. "Estos días, para mí, el dólar blue va a ir subiendo un poquito todos los días por el calentamiento que existe por la parte estacional y también, de acuerdo de mañana, las medidas que tomen", explicó.

Y respecto de estas medidas puntualizó algunas, entre ellas "la devaluación del oficial, la magnitud que tenga para ver si esto impacta un poco en el dólar paralelo. Entonces, creo que el CEPO no lo van a sacar de una. Si bien ayer dijo que no hay lugar para el gradualismo, sacar el CEPO de una, para mí, sería contraproducente", indicó.

Para la analista financiera, si eso pasara "el dólar blue podría tener una tendencia más alcista. Ahora, si las restricciones las van a ir sacando de a poco, el dólar blue va a ir tomando un camino más tranquilo, ascendente, pero más tranquilo", detalló.

Por otra parte, Alonso señaló que el dólar cripto también subió levemente. "Está todo como expectante a las medidas que se van a tomar, pero hay que ir viendo cómo se va desregulando el mercado cambiario y cómo impacta", señaló.

Para la economista, más allá de esto hay que tener en cuenta la inflación. "Con una inflación entre el 20 y el 40 mensual, los próximos meses, el dólar no podrá mantenerse en los niveles que está. O sea, que el piso tendrá que ir aumentando ese valor, porque las personas también empiezan a tener desconfianza del peso y se empiezan a refugiar en otra moneda. Y esa demanda que existe, digamos que va a existir con lo cual terminará sobrecalentando el blue, que es un mercado muy chiquito", indicó la especialista.

Para Alonso, "al haber pocos dólares en ese mercado -representan solo el 5% de todos los dólares que existen-, aumenta el blue, entonces, hay que poner la mirada mucho en el contado con liqui y el MEP", adelantó.

El mercado ya descontó

Por su parte, para el analista de mercados Gustavo Neffa, la reacción tibia que se ve hoy en la operaciones y cotizaciones "está diciendo que el mercado ya descontó todo lo que iba a venirse y hoy hay un vender con la noticia, nada más", detalló

En esta línea agregó: "Es decir que se confirmó que Milei quiere avanzar con 5 puntos del recorte de los gastos del sector público, muy muy consistente respecto a lo que venía pregonando, pero bueno, las grandes dudas del mercado pasan por cómo lo hará y sobre todo, todo el avance que hubo, que lo empieza a digerir", estimó.

En estas condiciones, en el corto plazo Neffa ve "un mercado lateralizando un poquito para abajo y a la espera de los anuncios de Luis Caputo que hará mañana. No sabemos la hora, pero estimo que serían antes de la apertura del mercado", detalló el analista.

El mercado sigue expectante

El Lic Gastón Lentini recordó que según su mirada el mercado esperaba definiciones en todos los aspectos "pero no recibió prácticamente nada. Devaluación no hubo y el BCRA estableció con una medida técnica algo similar a un feriado cambiario dejando algo incierto a todos los operadores", subrayó.

Además, puntualizó que "Caputo no dejó trascender que es lo que busca con su nuevo plan, pero sí sabemos de palabras del presidente que no hay plata ni tenemos financiamiento, por lo cual muchos de los rumores relacionados a que un fondo de los Paises Arabes o algún privado podrían realizar un nuevo préstamo a nuestro pais, parecen quedar en el terreno de la fantasía", comentó.

El analista de mercados le indicó a PERFIL que ve un "compás de espera, donde las primeras medidas -como que se deba hacer presente todo el personal que trabaje para el Estado-, pareciera ser uno de los primeros pasos que buscan implementar ese plan motosierra, pero de la forma mas quirúrgica posible, lo cual daría más sensatez a aquellos titulares de hace 2 meses donde se previa eliminar posiciones de trabajo y planes sociales por decreto". concluyó.