Con un dólar a $ 700, el establishment pronostica una recesión profunda, extendida y dolorosa

El círculo rojo da por descontado que el plan de estabilización que aplicará desde mañana el gobierno de Javier Milei generará una recesión profunda y extendida, a partir del ajuste fiscal y del consumo, luego de una devaluación que implicará un salto cambiario del 100%. Las empresas se prepararon para una abrupta caída del mercado interno y buscarán reconvertirse en exportadoras para mitigar las pérdidas de ventas locales. Lejos de críticas, el establishment local admitió que, si bien el “tratamiento será doloroso” y que “no será corto”, es “necesario para salvar a la Argentina”.

La devaluación del peso es el punto de reinicio que el empresariado argentino puso como medida de los negocios en el nuevo ciclo presidencial. A pesar de la referencia de $ 650 que dejó entrever el designado ministro del Interior, Guillermo Francos, el círculo rojo estima que el precio del dólar tendrá un piso que fluctúa entre los $ 680 y los $ 750, pero que no será fijo, sino que se moverá al ritmo de la inflación. En el discurso ante la población que dará el nuevo jefe de Estado es donde espera las definiciones que marcarán la apertura del mercado y, de donde se tomará para fijar el sendero de precios vinculado a los costos y a la competitividad.

Sin embargo, fuentes del círculo rojo, consultadas por PERFIL, advirtieron que el techo de la valuación del dólar estará marcado por el éxito de la implementación del programa de estabilización, que contemplará un shock económico, con ajuste fiscal y de consumo. A pesar de que los efectos iniciales, que implican una recesión profunda que podría llevar extenderse “entre un semestre y hasta dos años”, el empresariado considera “necesario” esa hoja de ruta para salvar las cuentas del país, en crisis por una sequía de reservas internacionales en el Banco Central y una inflación que superará el 185% en todo 2023, según el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del BCRA.

El temor es que la devaluación tenga un fuerte passthrought (traslado a precios) que espiralice la inflación y que desemboque en una híper. Si se repite este escenario, el atraso cambiario se mantendrá y la brecha continuará, según los empresarios. Sucede que el valor de la divisa norteamericana “flotará de acuerdo con la inflación, para adecuarse constantemente”, sostuvo un empresario, que recibe de manera cotidiana informes de situación y escenarios posibles de parte de economistas privados, ante la “incertidumbre” que generó el cambio de gobierno.

“Espero que se vayan haciendo las adecuaciones para ir llevando las variables hacia una macro estable, con una adecuación de los precios relativos en pocos meses, y que se les permita a las empresas que empiecen a poder pagar algo a sus proveedores internacionales, para poder recibir insumos en los meses de enero y febrero”, afirmó el dueño de una empresa local. En esa firma, que coloca gran parte de sus productos en el mercado interno, admitieron que la economía se encamina a una “gran recesión”.

Sin embargo, varias empresas comenzaron a recalcular sus perfiles de consumidores. Con el tipo de cambio atrasado, las exportaciones habían perdido competitividad, según los industriales, lo que provocó una pérdida de mercados internacionales, mes a mes. “Cuando uno va sincerando el tipo de cambio, tus costos internos bajan y recuperás competitividad. Yo creo que el año que viene tendremos un superávit comercial mayor de US$ 20 mil millones. La clave es cómo se administra y en qué se gasta ese superávit”, admitió otro integrante de la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Una alternativa que manejan los analistas que asesoran a los empresarios es una suba del dólar, pero acompañada de una quita de los impuestos a la divisa norteamericana. Tampoco descartan una suerte de gradualidad a corto tiempo de la devaluación, de modo de evitar un fogonazo inflacionario.

Grinman: “El tratamiento para salvar a la Argentina no va a ser fácil y no será corto”

El presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Mario Grinman, evitó ser contundente con la variación del tipo de cambio, aunque descreyó de una devaluación de shock: “No imagino que procedan a hacer una devaluación tan rápida. Quizás la lleven despacito en diciembre, para llegar a enero más cerca de los $ 700 o $ 750”, le dijo a PERFIL.

Grinman se mostró esperanzado del programa económico, admitió que el impacto en la actividad del paquete de medidas del plan de estabilización de Milei generará un estancamiento “que no va a ser corto”, pero señaló que se deberá enfrentar un “tratamiento doloroso” si se quiere “salvar a la Argentina”. “Tenemos esperanza de que algo pueda cambiar”, sostuvo.

“La Argentina, como viene desde hace siete, ocho o nueve décadas, es un enfermo terminal y, cuando hay un enfermo así y existe la posibilidad de salvarle la vida, hay que hacerle todo el tratamiento posible, por más que sufra. Esto es lo que hay que hacer ahora: un tratamiento doloroso, que no va a ser corto, no va a ser fácil, pero si queremos comenzar un camino para transformarnos en un país normal, hay que hacer estos cambios. No se puede seguir con este modelo de creer que somos ricos, cuando en realidad tenemos la potencialidad, pero un país rico no puede tener un 45% de pobres y un montón de otras cosas, afirmó.

Grinman respaldó a la decisión de Milei de centralizar su discurso de asunción ante sus seguidores, luego de participar de manera formal en la jura presidencial ante la Asamblea Legislativa en el Congreso. Sostuvo que se trata de “una señal de relevancia hacia el pueblo y no a los representantes del pueblo”.

“A la luz de lo que ha sucedido en la Argentina en las últimas décadas expresa algo totalmente razonable, porque los representantes del pueblo estuvieron de espaldas al pueblo. Lo que hicieron muchos de ellos, fundamentalmente, es representar y cuidar los intereses de sus jefes políticos, algunos de ellos cometieron algunas desprolijidades y la Justicia los mira. Se dedicaron a cuidar los intereses de sus jefes políticos, en lugar de legislar para el pueblo argentino”, disparó el líder empresario de los mercantiles.