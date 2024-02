Bajan los dólares financieros y el Merval cierra con pérdidas

La última jornada financiera de la semana cerró con buenos ojos en medio de la caída de la ley ómnibus, con baja de los dólares y un rebote del Merval aunque culmina en las últimas cinco ruedas con pérdida del 14%.

Por otro lado, el Banco Central compró el viernes US$ 167 millones en el Mercado Único Libre de Cambios (MULC). De esta manera, las reservas internacionales quedaron en el nivel de los US$ 26.509 millones.

El dólar MEP bajó hasta $ 1.164,02, lo que implicó un recorte diario del 2,52%. El CCL cerró a $ 1.243,88; y el dólar blue cotizó a $ 1.145, el mismo valor que el cierre de la semana pasada.

La cotización del dólar minorista se posicionó a $ 850 para la venta y $ 810 para la compra, mientras que en el Banco Galicia el precio de venta fue de $ 895 y para el Banco Piano fue de $ 908,5.

El dólar tarjeta para compras en el exterior se ubicó en $ 1.360 por unidad.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 366,602 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico se registraron operaciones por US$ 255 millones y en el mercado de futuros Rofex por US$ 1.112 millones.

El riesgo-país, índice que elabora el JP Morgan, finalizó en los 1.993 puntos.

Por parte de los papeles argentinos que cotizan en Wall Street, terminaron en mayoría al alza, impulsadas por Bioceres 6,45%, YPF 6,07% y BBVA 5,94%. Por otro lado, el índice líder de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), el S&P Merval rebotó ayer un 2,72%; sin embargo, en la semana bajó 14,3%.

Por último, el BCRA adquirió US$ 167 millones en el Mercado y en la semana acumuló compras por US$ 607 millones.