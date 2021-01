Bitcoin al infinito: alcanzó un nuevo récord de 38.000 luego de una operación millonaria

Noticias Relacionadas Bitcoin se recupera de una fuerte caída

La cotización del Bitcoin superó esta mañana los US$ 38.000, con lo cual marcó un nuevo récord, como consecuencia de una millonaria compra de la criptomoneda realizada por un fondo de cobertura asiático.



De acuerdo con el sitio web Coin Market Cap, el Bitcoin cotizaba esta mañana a US$ 38.300, lo que significaba un aumento de casi 10% respecto del cierre de ayer.



Three Arrows Capital, un fondo de cobertura con sede en Singapur, compró aproximadamente US$ 1.300 millones en acciones negociadas en Bitcoin (BTC).



La operación fue confirmada a partir de una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC).



Three Arrows Capital compró 38.888.888 acciones emitidas por Bitcoin Trust (GBTC), el fondo BTC de Grayscale.

La operación fijó un valor de US$ 34,10 por acción, que pueden canjearse directamente por 0,001 BTC cada una.



La compra en cuestión marcó un hito en el mercado, al convertirse en la adquisición única más grande registrada hasta el momento.



Aún no se determinó si corresponde a una inversión empresarial desde Three Arrows, o si el responsable fue un inversor de la firma.



En tanto que el Bitcoin se acerca a los US$ 40.000, el valor de todo el mercado de las criptomonedas alcanzó por primera vez el billón de dólares, según la agencia Bloomberg.

