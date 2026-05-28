Por primera vez desde la vigencia del RIGI, una empresa presentó un pedido destinado al desarrollo de producción de petróleo convencional. Pan American Energy (PAE) formalizó la solicitud para avanzar con un proyecto de recuperación terciaria en Cerro Dragón, el principal yacimiento de la cuenca del Golfo San Jorge, en la provincia de Chubut, que implicará la inversión de USD 680 millones.

El anuncio fue oficializado en el Palacio de Hacienda por el Group CEO de la compañía, Marcos Bulgheroni, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el gobernador provincial, Ignacio Torres. La iniciativa apunta a la construcción de 22 plantas de inyección de polímeros y la preparación de casi 220 pozos inyectores y la intervención de unos 650 pozos productores.

Según las proyecciones de la petrolera, esta infraestructura permitirá una extracción incremental acumulada de 24 millones de barriles durante su vida útil, alcanzando un pico de más de 11.300 barriles de petróleo por día sobre la producción ya proyectada.

La apuesta a contracorriente

El proyecto se da en el marco de una industria que se reestructura de forma acelerada hacia el shale oil (no convencional). El petróleo convencional dejó de ser el motor de crecimiento y exportación de la Argentina con el desarrollo de Vaca Muerta y su especialización en shale, por lo que el convencional está mutando hacia un negocio de nicho. En este nuevo mapa productivo, la estrategia de PAE pasa por apalancarse en estos beneficios fiscales para estirar la vida útil y la rentabilidad de sus pozos tradicionales.

El Gobierno aprobó un proyecto minero de cobre en Mendoza bajo el RIGI por u$s891 millones

El RIGI y la incorporación del upstream como uno de los sectores elegibles, funcionará así como una herramienta que ayuda a concretar una inversión que, de otra manera, resultaría más difícil de ejecutar. Al tratarse de una cuenca madura que arrastra un declino natural acelerado, el objetivo técnico de estas plantas es nivelar la curva de caída, evitar que la pendiente sea tan pronunciada y sostener los volúmenes de la producción convencional.

El paso a paso de la recuperación

Para alcanzar esto, PAE implementará técnicas de recuperación terciaria. Este procedimiento se aplica una vez agotadas las etapas primaria (flujo natural y bombeo) y secundaria (inyección de agua de formación). El mecanismo consiste en transformar un polímero sólido en una solución que, al ser inyectada en el yacimiento, aumenta la viscosidad del fluido y permite desplazar una mayor cantidad del petróleo que queda atrapado en la roca hacia los pozos productores.

En términos económicos, la ejecución del proyecto habilitará el desarrollo de nuevas zonas dentro de la cuenca que anteriormente no resultaban rentables, lo que implicará un aumento en la actividad local. Este incremento productivo se traducirá, a su vez, en mayores ingresos por regalías para la provincia de Chubut.

La presentación técnica contó también con la participación del secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, el ministro de Hidrocarburos provincial, Federico Ponce, y los secretarios generales de los gremios petroleros de la región, Jorge Ávila y José Lludgar.

AM