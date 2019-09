Daniel Montamat: "Vaca Muerta tiene gran potencial por el conflicto en Oriente Medio"

Daniel Montamat, ex secretario de Energía del kirchnerismo y miembro del directorio de YPF, cree que el ataque con drones sufridas por las refinerías de Aramco en Arabia Saudita podrían beneficiar al yacimiento patagónico de Vaca Muerta.

Según el exfuncionario, "desde el conflicto de la guerra árabe Israelí, la guerra de Irán a Irak, la invasión a Kuwait, zonas calientes, se revalorizan aquellas reservas que están estratégicamente ubicadas fuera de esa zona". Al ser entrevistado por la cadena CNN en Español, Montamat considera que "Vaca Muerta es una reserva con gran potencial que está muy alejada de esa zona de conflicto".

"Hoy los precios del petróleo en Argentina están desacoplados del mercado internacional por el congelamiento", explicó Montamat. "Si se van para arriba el reacople es más complicado y esto tiene que ver como señal de inversión". Considera que esto se debe a que "Vaca Muerta ya está en desarrollo pero necesita muchísimas más inversiones y esas inversiones son sensibles a tener referencias internacionales de precios".

Vaca Muerta comienza a cautivar a los inversionistas de shale en Nueva York

¿Hay un nuevo orden en el sector petrolero?

"Hay una nueva geopolítica del petróleo a partir de la producción de gas y de petróleo en los Estados Unidos, este gas y petróleo no convencional que se llama shale gas y shale oil", explicó en la entrevista. "Hoy estamos en un Estados Unidos autosuficiente". "Yo no me imagino este conflicto que se ocasiona por este problema en las refinerías de Arabia Saudita con un Estados Unidos importando, por ejemplo, las mismas cantidades que importaba cuando se produjo la invasión de Irak a Kuwait −época de Bush padre− en el año 91. Este conflicto hubiera escalado un conflicto mucho mayor".

"El presidente Trump está diciendo dos cosas: primero, quiero saber quiénes son los responsables de esto, porque me parece que la guerrilla yemení es presta sello, pero la tecnología usada es una tecnología que no la maneja cualquiera. Pero lo otro que ha dicho Trump y es tomar distancia del tema es: nosotros ahora somos autosuficientes. Este es el tema fundamental y en eso ha cambiado la geopolítica petrolera. Hoy la crisis de Medio Oriente es una crisis que repercute en el mercado petrolero mundial pero que pega más fuerte en China o en Europa.”

¿A qué países afecta más una crisis en el mercado petrolero como esta?

“Sobre todo a China, que es el principal importador, importa 10 millones de barriles por día y acá salieron de producción 5.7 millones de barriles, un 5% de la oferta mundial que es de más o menos unos 100 millones de barriles día físicos que se comercializan. La otra pata del tema es Europa, que es muy dependiente del petróleo de Medio Oriente. Y en Asia también, Japón, Corea, India, que son dependientes del petróleo de Medio Oriente, mucho más que Estados Unidos.”

¿Aumenta el barril?

“Yo diría que hay que esperar a ver si escala el conflicto", responde Montamat. "Creo que si escala el conflicto y entonces hay probabilidades de que se corte el suministro por más vías, el petróleo puede ir más arriba. Pero si Trump, por ejemplo, habilita las reservas estratégicas de Estados Unidos para recomponer la oferta mundial, la economía mundial no está viviendo un periodo de demasiada expansión, hay algunos signos de debilidad, entonces por el lado de la demanda no tira mucho el mercado. Entonces si se recompone la oferta esto va a tender a calmarse salvo que escale el conflicto bélico".

Este aumento del barril podría favorecer a Venezuela: “Lógicamente, lo favorece porque sube el precio del barril, es una economía que carece de dólares y los que obtiene es por exportaciones que se le hacen cada vez más complicadas", consideró Montamat. "Esto también genera una mayor vinculación entre Venezuela y los chinos, oero Venezuela tiene un problema: viene de una crisis también tecnológica, que ha degradado la capacidad productiva de PDVSA y entonces no le es fácil reaccionar. Va a recibir más dólares pero no creo que su oferta reaccione demasiado".

En 2020, Argentina podría recuperarse gracias a Vaca Muerta y el campo

D.S.