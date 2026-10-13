Día de la Madre 2026: banco por banco, los descuentos y reintegros para aprovechar antes del domingo

A pocos días del Día de la Madre, que este año se celebra el domingo 18 de octubre, los bancos desplegaron una batería de promociones para estimular el consumo en una de las fechas comerciales más importantes del calendario. Los beneficios incluyen descuentos de entre el 10% y el 40%, reintegros y planes de hasta 12 cuotas sin interés, aunque algunas entidades ofrecen financiación de hasta 18 cuotas para determinados productos.

Las promociones llegan en un contexto de presupuestos familiares ajustados y un consumo que todavía muestra dificultades para recuperarse. Frente a este escenario, los bancos buscan impulsar las ventas con ofertas concentradas en los días previos a la celebración, especialmente en indumentaria, calzado, perfumerías, artículos para el hogar y gastronomía.

Sin embargo, no todos los descuentos tienen las mismas condiciones. Algunos están reservados para clientes de segmentos premium, otros requieren pagar mediante MODO o billeteras digitales y varios establecen topes de devolución que reducen el porcentaje efectivo de ahorro en las compras de mayor valor.

Entre las ofertas más destacadas aparecen el 40% de ahorro de Banco Credicoop en comercios adheridos, el 30% de Banco Nación, Banco Provincia y BBVA, y las promociones de Banco Galicia, que ofrece hasta 25% de descuento sin tope de reintegro en indumentaria femenina para sus clientes Éminent.

Banco Nación: 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés

El Banco Nación ofrece una promoción especial entre el 12 y el 18 de octubre, con 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard a través de BNA+ MODO.

El beneficio tiene un tope de reintegro de $35.000 por compra y está disponible en más de 70 shoppings y comercios adheridos de indumentaria, perfumerías, librerías y otros rubros.

La campaña alcanza a unos 12.000 puntos de venta en todo el país, según informó la entidad.

Durante los primeros días de octubre, el banco también ofreció financiación especial en su tienda online y en productos turísticos, aunque esas promociones finalizaron antes de la semana central de festejos.

Banco Provincia: 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés

Banco Provincia ofrece un 30% de descuento y hasta seis cuotas sin interés los viernes 9 y 16 y sábados 10 y 17 de octubre, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la entidad.

La promoción tiene un tope de devolución de $40.000 por transacción y comprende comercios adheridos de indumentaria, deportes, jugueterías, librerías, farmacias, perfumerías, ópticas y bicicleterías.

También puede utilizarse con tarjetas de crédito incorporadas a Cuenta DNI, mediante las modalidades de pago habilitadas para la promoción.

Además, desde el 12 hasta el 18 de octubre, la tienda online Provincia Compras ofrece 12 cuotas sin interés en categorías seleccionadas, como belleza, moda, bicicletas, artículos de fitness, parlantes y relojes inteligentes.

La financiación de 24 cuotas sin interés que anunció previamente el banco correspondió al período del 5 al 9 de octubre y ya no se encuentra vigente.

Banco Galicia: hasta 25% de descuento sin tope y financiación de hasta 18 cuotas

Banco Galicia concentra sus promociones en los fines de semana del 10 y 11 y del 17 y 18 de octubre, con beneficios diferenciados según el segmento de clientes.

En indumentaria femenina y accesorios, los clientes de la cartera general acceden a un 20% de descuento sin tope de reintegro y hasta seis cuotas sin interés. Para los clientes Éminent, el ahorro aumenta al 25%, también sin tope, y la financiación se extiende hasta 12 cuotas.

En indumentaria deportiva, los beneficios son del 20% con un tope de $30.000 para clientes generales y del 25% con un máximo de $50.000 para Éminent.

Las perfumerías ofrecen descuentos del 10% y 15%, respectivamente, con hasta 12 cuotas sin interés, mientras que en librerías y artículos para el hogar las bonificaciones también alcanzan esos porcentajes, pero sin tope de devolución.

En electrodomésticos, entre el 10 y el 18 de octubre se ofrecen hasta 12 cuotas sin interés para la cartera general y hasta 18 para clientes Éminent.

El banco suma además una promoción en Farmacity, Simplicity y Get The Look, con 20% de descuento para clientes generales, hasta un máximo de $30.000, y 25% para Éminent, con un tope de $50.000, junto con hasta seis cuotas sin interés.

BBVA: 30% sin tope en shoppings y marcas de indumentaria

BBVA ofrecerá entre el 15 y el 17 de octubre un descuento del 30% sin tope de reintegro, acompañado de seis cuotas sin interés, en shoppings y marcas seleccionadas.

La promoción se extiende a nueve cuotas para compras superiores a $250.000 y exige pagar mediante App BBVA con MODO, utilizando tarjetas de crédito Visa BBVA.

Entre las marcas participantes se encuentran Dexter, Moov, Lacoste, Levi's, Portsaid, Desiderata, 47 Street, Sarkany y Paruolo.

El banco también dispone de promociones en electrodomésticos y tecnología durante octubre, con beneficios específicos según el comercio.

Para clientes Black+, continúa vigente una propuesta gastronómica con 20% de reintegro y un tope mensual de $100.000, con tarjetas Visa Signature asociadas a los paquetes incluidos en la campaña.

Banco Credicoop: hasta 40% de ahorro y nueve cuotas sin interés

Banco Credicoop ofrece una de las mayores bonificaciones de la campaña: hasta 40% de descuento y nueve cuotas sin interés en más de 3.500 comercios de todo el país, entre el 14 y el 16 de octubre.

También mantiene promociones con tarjetas Cabal en comercios seleccionados. Entre ellas, hasta 12 cuotas sin interés en Essen y Frávega, y hasta 18 cuotas en Coto Electrodomésticos, PSA, Simmons, On City y Coope Hogar.

Para quienes planeen celebrar con una comida familiar, el sábado 17 y domingo 18 habrá hasta 40% de ahorro en Coto y Coto Digital, mediante la promoción correspondiente con Cabal y MODO.

Además, se anunciaron beneficios de hasta 30% en Jumbo, Disco, Vea, Diarco, Toledo, Josimar y supermercados del interior, según los comercios y condiciones de cada campaña.

Banco Macro: descuentos de hasta 30% para salir a comer el domingo

Banco Macro concentró las promociones de compras en shoppings, indumentaria, calzado y perfumerías entre el 8 y el 10 de octubre, con descuentos de hasta 30% y financiación de hasta 12 cuotas sin interés.

Para el domingo 18 de octubre, la entidad mantiene una promoción especial en gastronomía mediante MODO QR y NFC.

Los clientes con tarjetas de crédito Macro podrán acceder a un 10% de ahorro, con un tope de $10.000 por usuario. En el segmento Platinum, el beneficio será del 20%, con un máximo de $20.000.

Los clientes Macro Selecta tendrán un 30% de descuento, con un tope de devolución de $30.000 por usuario.

Naranja X: beneficios en perfumerías, cosméticos y farmacias

Naranja X ofrece alternativas de financiación y descuentos en comercios vinculados con belleza y cuidado personal.

En Farmacity, los usuarios pueden acceder a seis cuotas sin interés con tarjeta de crédito en compras desde $120.000. Los miércoles de octubre, además, se ofrece un 30% de descuento con Plan Z de tres cuotas sin interés y un tope de devolución de $15.000, mediante cashback en cuenta.

En Farmacity y Pigmento también está disponible Plan Z sin interés, sin monto mínimo de compra.

Natura Cosméticos ofrece 15% de descuento sin tope para pagos en una cuota con tarjeta de crédito, mientras que Parfumerie y Juleriaque tienen un 10% de descuento y financiación de seis cuotas sin interés, o Plan Z sin interés, según la modalidad seleccionada.

Banco San Juan, Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos y Banco Santa Cruz: 30% de ahorro

Las cuatro entidades ofrecen una campaña especial del 14 al 18 de octubre, dirigida a clientes con Cuenta Paquete.

En indumentaria, deportes y marroquinerías, la promoción contempla 30% de ahorro, con un tope de $40.000 por comercio.

En perfumerías, librerías y ópticas, el descuento es del 10%.

Los beneficios se complementan con la posibilidad de financiar las compras en seis cuotas sin interés.

Qué mirar antes de aprovechar los descuentos

Más allá de los porcentajes anunciados, el beneficio final depende del monto de la compra, el límite de reintegro y el medio de pago utilizado.

Por ejemplo, en una promoción del 30% con tope de $35.000, ese límite se alcanza con una compra de aproximadamente $116.667. Si el gasto es mayor, el reintegro seguirá siendo de $35.000 y el porcentaje efectivo de ahorro será menor.

También es importante verificar si el descuento se aplica en el momento de pagar o si se devuelve posteriormente en la cuenta o en el resumen de la tarjeta.

Los bancos recomiendan consultar los comercios adheridos y las condiciones específicas antes de realizar las compras, especialmente cuando las promociones requieren una billetera determinada, una categoría de tarjeta o un paquete bancario especial.