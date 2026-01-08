El comercio bilateral entre Argentina y Brasil cayó 16,9% interanual en diciembre del 2025

El comercio bilateral entre Argentina y Brasil registró una fuerte caída en el último mes del 2025. Durante diciembre, el intercambio entre ambos países alcanzó la cifra de u$s2.109 millones, lo que representa una caída de 16,9% en comparación con el mismo mes del 2024, cuando la recaudación había sido de u$S2.538 millones, según lo detalló la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Las exportaciones desde Argentina también cayeron en diciembre un 14,1% interanual, logrando el sexto mes consecutivo de baja, sumando u$s1.068 millones. En comparación con noviembre del 2025 también se detectó una merma, en este caso del 3%.

El déficit comercial con Brasil, el segundo más alto en 26 años

Las importaciones desde Brasil fueron de u$s1.042 millones, logrando así una merma interanual del 19,6%, sumándose así como la segunda caída del 2025. Al momento de compararlo con noviembre del 2025, la reducción fue del 15,3%.

Por otra parte, el saldo comercial entre estos dos países fue positivo para Argentina, por una suma de u$s26 millones. Con este resultado se alcanzó el primer saldo positivo luego de 17 meses en negativo. Sin embargo, en la sumatoria total del 2025 el saldo alcanzó los u$s5.224 millones, mostrando un balance en contra para Argentina.

Motivos del déficit comercial durante el 2025

La consultora ABECEB señaló que el año 2025 cerró el mayor déficit comercial desde 2017, cuando se había acumulado u$s8.184 millones y muy superior al déficit de -308 millones de dólares acumulado el 2024. Esto responde a una suba de las importaciones de 30,7% anual acumulado —u$s18.155 millones—, y a una caída de las exportaciones de 4,6% interanual —u$s12.955 millones—.

Según se detalló en el informe “este aumento del déficit comercial fue esperable en un año de recuperación económica y apertura comercial con cambios en el mix de productos en varios sectores”.

La suba total en las importaciones, de u$s4.264 millones, se explicó en un 69% por la suba de u$s2.943 millones en los rubros automotrices. En tanto, las exportaciones cayeron en u$s629 millones en el total del año, explicado en un 76% por la baja de u$s481 millones en el sector automotriz. Por otro lado, también se destacó la suba de u$s207 millones en los rubros ligados al agro.

En diciembre, el sector automotriz fue clave a la hora de explicar la baja de flujo comercial de ese mes. En detalle, la baja de u$s186 millones en los segmentos agregados del sector explica un 73% de la caída total de las importaciones en diciembre — una caída de 254 millones de dólares —.

Las ventas automotrices se contrajeron u$s176 millones y explicó un 84% de la disminución total de las exportaciones.

Argentina es uno de los principales socios comerciales de Brasil

Argentina es el cuarto país de la lista de los mayores proveedores de Brasil, solamente superado por China, Hong Kong y Macao que en su conjunto suman u$s5.443 millones; Estados Unidos que sumó u$s3.199 millones; y Alemania con u$s1.094 millones, según lo detalló la CAC.

Acuerdo Argentina - Estados Unidos: más oportunidades que riesgos

Con respecto al listado de los principales compradores, Argentina se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao que sumaron u$s7.207 millones y Estados Unidos con u$s3.449 millones.

Perspectivas para 2026

Desde ABECEB tienen una mirada positiva con respecto al 2026 para Argentina, estimando que “el déficit comercial se estabilice en niveles similares a los de este año, con un tipo de cambio real estable, una tasa de crecimiento aún alta, pero algo menor y una base de comparación más elevada para las importaciones, con la economía menos cerrada en su nuevo patrón de demanda de bienes externos”.

Del lado brasileño, se espera una relativa moderación en el crecimiento, con tasas de referencia mayores y un consumo más moderado. Esto responde a la inflación aún alta, a la incertidumbre política en un año electoral, y a un conflicto diplomático y comercial con Estados Unidos exacerbado en los últimos meses de 2025.

Julio Bitelli: “No descarto una bilateral Milei-Lula, pero el vínculo entre países no depende de eso”

“Será favorable a la balanza comercial bilateral la apreciación esperada del real, que cerró el año en 5,37 por dólar y que se mantendría estable en 2026. Así, todo apunta a menor tracción de las exportaciones argentinas a Brasil, combinado con una menor presión importadora para Argentina, debido a una mejora en el tipo de cambio real bilateral”, señalaron desde ABECEB.

