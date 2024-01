El dólar blue subió 50 pesos este martes y cerró a $1.130 para la compra y $1.180 para la venta, marcando un nuevo récord nominal, este 16 de enero.

En lo que va de enero enero, la cotización informal aumentó 155 pesos, es decir un 15,1%. Con un dólar mayorista que cerró la jornada a $818,10, la brecha alcanza el 44,2% con respecto a la cotización oficial.

Los dólares financieros siguieron la senda alcista del blue. El contado con liqui (CCL) volvió a romper la barrera de los $1.200 y terminó la jornada en $1.214,12, aumentando un 4,3% en la jornada y estirando la diferencia con el dólar oficial al 48,4%.

Por su parte, el dólar MEP avanzó 40 pesos y finalizó la rueda en $1.165,63, con una brecha del 42,5%. De esta manera, el dólar libre se ubica entre las cotizaciones financieras.

Roberto Cachanosky: “Lo que está haciendo Milei es dolarizar sin dólares, pero en el medio, está haciendo pomada el salario de la gente"

“Plazo fijo y bonos con tasas reales negativas como si fuéramos Suiza, pero no lo somos, simplemente hay un cepo que deja atrapados a los pesos. La respuesta en un país bimonetario como el nuestro es el dólar que sube hasta 30% en los últimos 20 días”, detalló el analista financiero Christian Buteler sobre la presión que vienen sufriendo las cotizaciones de la divisa.

Además agregó que “el objetivo del gobierno es licuar los pesos, con la ayuda del cepo, una política monetaria que pone en riesgo la calma cambiaria y la caída de la brecha”.

La cotización oficial tras el ajuste diario pasó a $837,75 en el Banco Nación, a $864,65 en el resto de los bancos del sistema y a $818,10 en el tramo mayorista. Con estos valores el dólar para gastos en moneda externa con Tarjeta se ubica en $1.340,40.

El Banco Central compró dólares pero cayeron las reservas

El Banco Central tuvo una buena compra en la rueda de este martes al absorber de la plaza 217 millones de dólares. Una buena performance, desde los 81 millones de ayer. Encadena así 25 jornadas consecutivas comprando divisas, y lleva acumulado más de US$4.600 millones.

Se especulaba con las complicaciones a partir de esta semana para acumular divisas por el acceso de los importadores al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), pero tanto en la jornada de ayer como la de hoy, el acceso siguió acotado, dentro del promedio de las últimas semanas.

No obstante, las reservas brutas bajaron US$ 27 millones y cerraron en US$ 23.969 millones.

La imposibilidad de superar los US$ 24.000 millones se debió a dos razones explicaron fuentes de la autoridad monetaria. Por un lado, hizo frente a pagos varios al exterior y por otro, la variación en la cotización de las divisas que contiene en sus reservas, que impactaron negativamente.

Además de dólares, las reservas se componen, por ejemplo, del swap con China, oro y otras monedas que varían su cotización diariamente.

LM