El dólar y el fútbol, analogías para entender la suba de la divisa

A muchos argentinos les gusta el fútbol y ha de ser por eso que tenemos un equipo con excelentes jugadores y suplentes… en el dólar. Sí, hay grandes jugadores: dólar oficial, MEP ley local y MEP ley NY,CCL Ley NY, CCL ley local, CCL Ledes, Blue, Senebi, Cedear, Solidario, Crypto, Mayorista, Netflix, Agro. En realidad el agro puede ser soja, trigo, maíz y varios más, hasta maní.

Esos son casi todos los jugadores, pero si los viéramos por equipos o “tiempos”, hay dólares que se consiguen hoy, o dentro de dos días. También están en el banco de Argentina, en el de Nueva York, o en la calle. También está el dólar de libre disponibilidad de las reservas del BCRA, el que está contabilizado como Swap o el que surge de los depósitos de los bancos en el banco central, indisponible o por DEG. ¡Imaginen lo que valen los pases entre equipos y temporadas! ¡Flor de Campeonato que se puede armar!

Leer las señales: ¿El dólar está alto o bajo?

Por si fuera poco, el VAR es algo VAR…iable. Pueden usarlo la CNV, la AFIP, el BCRA, con criterios diferentes entre sí. Quienes festejan que un VAR le quita al equipo contrario algún punto, deben pensar en la falta de credibilidad en general y que bien puede tocarle ser la víctima la próxima vez.

Además, el arquero y árbitro a veces son la misma persona. El BCRA vendiendo futuros es un buen ejemplo. No hace falta decir que si un árbitro o juez no es justo, imparcial y siempre actúa con el mismo criterio, entonces la credibilidad cae y las protestas de comentaristas, y en el vestuario aumentan.

Igual que hay apuestas y chanzas con el fútbol, también las hay con el dólar. Se sufre o hay alegría, según que cada uno haya apostado y acierte con el que más le gusta. Los chicos pueden jugar en el potrero y los profesionales en la Liga europea, con habilidades y resultados diferentes, como los arbolitos o los agentes de bolsa.

Pero la esencia del fútbol es siempre la misma, -tratar de meter la pelota en el arco contrario-, mientras que el dólar tiene varios usos: ahorro, transacciones o arbitraje. Todos son buenos y deseables, todos son necesarios. El árbitro no debe castigar a una y favorecer a otra, no debe influir en el resultado; es injusto. Por eso sorprende cuando un alto funcionario dice lo que va a pasar de aquí a las elecciones.

Para poder estimar el valor del dólar deberíamos conocer la futura oferta y demanda. Sabemos que la oferta está muy restringida porque a las exportaciones les pegan un palo en la cabeza (retenciones monstruosas y hasta prohibiciones, como en el caso de carne o salmón. Solamente el sector privado puede traer dólares con sus exportaciones.

Por otro lado, la demanda es grande, no sólo del sector privado para importar o ahorrar, sino del propio gobierno para pagar sus compromisos. Es un partido donde el equipo de los privados tiene menos de 11, probablemente sólo 6 u 8 lastimados (por las prohibiciones y retenciones) y el otro equipo donde juega el gobierno está completo y con el árbitro a favor.

Dólar: prevén paz cambiaria hasta elecciones pero con brecha en aumento

Cuando nos preguntamos si el dólar subirá, es lo mismo que preguntar si el peso bajará. Ahí tenemos muchos más datos. Puedo afirmar categóricamente que la oferta de pesos sube y sube, y la demanda baja y baja. Los pesos que surgen de la mayor oferta no tienen muchos destinos, ya que estamos en recesión. Hay más pesos para la misma cantidad de mercadería. La demanda de pesos son “los pesos que quiero guardar”, no los que acabo de gastar.

Sabemos que la oferta de pesos va a continuar subiendo por dos razones:

La primera es por el déficit cuasi-fiscal del BCRA, que emite para pagar sus propias deudas.

La segunda es por el déficit fiscal, en el cual el BCRA emite y entrega al Tesoro para pagar sus deudas.

También sé que si continuamente crece la demanda y la oferta no aumenta, por muchas restricciones y modificaciones a la regulación que se hagan, el desequilibrio que se genera indica que debe aumentar su valor.

No sé cuándo, no se cual primero, no sé si el árbitro inventará algún penal o tarjeta roja. No sé si antes de las elecciones. Sí sé que si no se respetan las reglas de juego, en el vestuario hay mucho lío.

Las opiniones expresadas son personales y no necesariamente representan la opinión de la UCEMA.

* Economista y profesora del CEMA