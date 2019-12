El gobierno dice que las retenciones "son las mismas que se implementaron a partir de 2018"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aclaró este domingo que el Gobierno "no modifica" las alícuotas de las retenciones a las exportaciones porque, subrayó, "son las mismas que se implementaron a partir de 2018" por parte del gobierno de Mauricio Macri.

"No se modifican las alícuotas, son las mismas que se implementaron a partir de 2018, cuando hubo una corrección y se dividieron las retenciones en móviles y fijas", agregó el funcionario al ser entrevistado por Luis Majul (América TV).

Las declaraciones de Cafiero ocurrieron después de que gobierno de Alberto Fernández cambiara el esquema de retenciones, que dejó sin efecto el limite de 4 pesos por dólar de retención y subió los derechos de exportación para determinadas posiciones arancelarias.

El funcionario recordó que, por entonces, las retenciones se fijaron en "18% para las móviles 12% para las fijas. Al 12% se le puso un tope de 4 pesos (por dólar). Lo que se hace ahora es sacar ese monto fijo y volver al 12%", explicó.

El jefe del Gabinete de Fernández también dijo hoy que "no se están aumentando las retenciones, sino dejar en pie las retenciones que existen, quitando una limitación de 4 pesos por dólar que Macri había impuesto cuando el dólar valía la mitad que hoy". Por otra parte, pidió al sector agropecuario que "no se inquiete porque las retenciones que hay son las que existen, no son otras".

Trazando un paralelismo con el reclamo agrario durante el gobierno de Cristina Kirchner por la ley 125, dijo que "esa pelea no le sirvió al campo ni al gobierno y no la podemos repetir". "Les diría a los argentinos que tengan plena confianza de que estamos trabajando mucho. Queremos recuperar la confianza en nuestro país y en nosotros mismos. Nosotros vamos a poder sacar nuestro país adelante", puntualizó Cafiero.

Al eliminar el esquema con suma fija, se elevó a 30% el gravamen a las exportaciones de soja, que hasta ahora eran del 18% más cuatro pesos por dólar. El trigo, el maíz y otros granos tendrán una tasa del 12%, en tanto que las carnes, leche en polvo, harinas y legumbres de 9%. Los dirigentes del campo se reunirán el lunes y ya circula por las redes una convocatoria de manifestación para el miércoles, ocho días después de la asunción de Fernández.

"Lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo, el campo también", advirtió Fernández el domingo en declaraciones a Radio Mitre, donde explicó que con el decreto se busca compensar la depreciación de la moneda que acumula 70% desde enero de 2018. Mauricio "Macri había puesto una limitación (al impuesto) con una suma fija de cuatro pesos por dólar en un momento en que el dólar valía la mitad (36 pesos) de lo que vale hoy (63 pesos)", explicó Fernández.

D.S.