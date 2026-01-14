El Gobierno investiga presunto dumping en la importación de lavarropas chinos

El Gobierno abrió una investigación por el posible ingreso de lavarropas desde China a precios por debajo de los costos, incurriendo en un posible dumping en la importación. Con la resolución del Ministerio de Economía, habilita el análisis de prácticas desleales en las exportaciones hacia la Argentina de estos electrodomesticos de hasta 13 kilos de capacidad, a partir de un pedido de la empresa DREAN S.A. y con intervención de la Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE).

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 10/2026 de la Secretaría de Industria y Comercio, firmada el 13 de enero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial, en el marco de la Ley 24.425 y el Decreto 33/2025, que regulan los procedimientos vinculados al Acuerdo Antidumping. El dumping es cuando un país exporta productos a otro a precios más bajos que en su propio mercado, para ganar mercado extranjero de forma agresiva.

El pedido de DREAN y el análisis técnico inicial

La investigación se inició a partir de una solicitud presentada por DREAN S.A., que denunció presuntas prácticas de dumping en las exportaciones de lavarropas originarios de la República Popular China, clasificados en varias posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur.

Según consta en la resolución, la CNCE evaluó los elementos aportados y concluyó que existían pruebas suficientes que respaldaban la existencia de dumping, una amenaza de daño a la rama de producción nacional.

En ese marco, el organismo técnico determinó un margen de dumping promedio ponderado del 10,43% para las operaciones de exportación desde China, cálculo que surge del contraste entre los precios FOB de exportación y los valores normales considerados para ese mercado.

No obstante, la CNCE señaló que durante el período analizado no se configuró un daño importante a la producción nacional, conclusión que se basó en el comportamiento de indicadores como producción, ventas, empleo y capacidad instalada, en un contexto de caída del consumo aparente.

Amenaza de daño y apertura formal de la investigación

Pese a ello, la Comisión consideró que existían elementos suficientes para configurar una amenaza de daño importante, en los términos del Acuerdo Antidumping, especialmente por el fuerte incremento de las importaciones chinas en los últimos meses de 2025.

En el texto de la resolución se citan expresiones del Acta de Directorio N° 2.616 de la CNCE, donde se advierte que “las importaciones objeto de solicitud, en términos absolutos, crecieron a una tasa significativa” y aumentaron de manera relevante su participación en el total importado.

El organismo también destacó que China concentró el 47% de las exportaciones mundiales de lavarropas durante enero-septiembre de 2025 y que los envíos hacia la Argentina crecieron un 590% en ese período, datos que refuerzan la hipótesis de una presión creciente sobre el mercado local.

En ese contexto, la Secretaría de Industria y Comercio resolvió declarar procedente la apertura de la investigación y estableció los períodos de análisis: octubre de 2024 a septiembre de 2025 para dumping, y enero de 2022 a septiembre de 2025 para daño.

De forma sorpresiva, el miércoles 26 de noviembre Whirlpool Argentina anunció el cese de operaciones de su planta en Pilar y en una comunicación oficial alegan problemas de falta de competitividad para exportar y una férrea competencia de productos importados. Tras la medida, 220 trabajadores fueron desvinculados. La planta se había inaugurado en 2022 con el objetivo de producir lavarropas.

Con el cierre de la planta, Whirlpool dejó de producir en la Argentina y reorganizó su presencia únicamente bajo un esquema de operación comercial y de servicios, modelo que replican otras multinacionales que en 2024 y 2025 revisaron su huella industrial en el país. Este formato le permitió, mantener la distribución y el abastecimiento de electrodomésticos de sus marcas, así como de repuestos y accesorios.

Whirlpool Corporation —la casa matriz con sede en Estados Unidos— explicó que la decisión en Argentina se alineó con su estrategia regional y global de concentrar inversiones en plantas con escala mayor, automatización avanzada y capacidad de abastecer múltiples mercados. A nivel mundial, la empresa reportó ventas por US$ 19.000 millones en 2023, cuenta con 59.000 empleados y opera 55 centros tecnológicos y de manufactura.

GZ