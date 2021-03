Fuertes críticas de Prat Gay a la gestión del ministro Martín Guzmán

El ex ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, utilizó su cuenta de Twitter para cuestionar al ministro de Economía, Martín Guzmán. Prat Gay lo acusa de "negar la magnitud de la deuda que viene contrayendo desde que asumió".

Por medio de un hilo de la red social, el ex ministro de Hacienda, mostró que la misma, ya supera los US$21.000 millones. Asimismo, dijo que "para este ministro (en ningún momento nombró a Guzmán) tomar deuda en el mercado local "no cuenta" porque no es deuda, sino "acumulación de financiamiento extra". Y si cambia deuda en USD x deuda en pesos, entonces cae la deuda xq "bajó la deuda en USD y se fortaleció el mercado de deuda pública en pesos".

En un tercer tuit, Prat Gay utilizó los datos de la Planilla de Flujos y Variaciones de septiembre de 2020 criticarlo por decir que emitir US$68.2 mil millones de nueva deuda para cancelar US$65 mil millones de capital de deuda vieja representa una "exitosa reestructuración de la deuda pública externa".

Por otro lado, el economista aseveró que Guzmán se vacunó "de manera clandestina" contra el Covid-19, para viajar recientemente a Estados Unidos. Incluso, calificó la gira de "innecesaria".

Para Prat Gay, "este ministro no debería subestimar la deuda en pesos: en su gran mayoría ajusta por inflación (55% vs 38% en Nov19) y es la que más rápido crece en USD, a pesar del atraso tarifario. Esta deuda en CER casi se duplicó en el período (de US$24 mil millones a US$43 mil millones).

Para finalizar, el ex ministro de Hacienda opinó que "todos estos engaños se pagan caros: por algo los bonos de la "restructuración exitosa" perdieron cerca de la mitad de su valor de mercado y Argentina no recupera el crédito que sí abunda en el resto del mundo. La triste y costosa "picardía" de siempre del Cambalache..."