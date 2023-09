Ganancias: de cuánto es el salario que se usa para calcular el piso del impuesto

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este lunes que a partir del 1 de octubre el piso del Impuesto a las Ganancias será equivalente a 15 Salarios Mínimos Vitales y Móviles, lo que eximirá del pago a unos 800.000 contribuyentes.

Cabe recordar que en julio el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil acordaron de forma mayoritaria un aumento de ese ingreso del 34% en tres tramos, que llegó a $105.500 en julio, a $112.500 en agosto y a $118.000 este mes.

De esta manera, el nuevo piso de ganancias es de $1.770.000.

Además de estos cambios, Massa está preparando un proyecto de ley para enviar al Congreso.

Este plantea que el Impuesto a las Ganancias (cuarta categoría) cambie de nomenclatura por la de impuesto a los "mayores Ingresos" y que solo lo paguen unos 80.000 contribuyentes.

Tributaristas explican por qué subir el piso de Ganancias se queda a medio camino

Allí se cuentan CEOs, gerencias, subgerencias y puestos calificados, así como jubilaciones y pensiones de privilegio, que representan menos del 1% (0,88%) del total de los empleos registrados del país.

La iniciativa incluye la creación de un nuevo mínimo no imponible que se ajustará en enero y julio de cada año, mantendrá el beneficio del 22% de zona desfavorable y eliminará distorsiones en las deducciones personales y generales, lo que simplificará el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto para los trabajadores como para los empleadores.

La diferencia entre piso y mínimo no imponible

El "piso" y el "mínimo no imponible" son conceptos distintos en materia fiscal. Respecto al primero, se refiere al nivel de ingresos a partir del cual una persona comienza a pagar el impuesto, mientras que el "mínimo no imponible" es la cantidad de ingresos por debajo de la cual no se aplica el impuesto.

Con el nuevo ajuste, aquellos que ganen más de $1.770.000 estarán sujetos al Impuesto a las Ganancias, lo que significa que el "piso" aumentó desde los $700.870 que se encontraba previo al anuncio.

