El proyecto para modificar el impuesto a las Ganancias del Ministro de Economía y candidato a presidente por el frente oficialista Unión por la Patria, Sergio Massa, todavía no llegó a las comisiones del Congreso, pero ya generó rechazo en la oposición. Los diputados del interbloque Juntos por el Cambio Cristian Ritondo, Paula Olivetto y Ricardo López Murphy coincidieron en la "falta de seriedad" de la iniciativa oficialista. La exclusión de los monotributistas y de los autónomos, y las dudas sobre cómo el gobierno nacional compensará esos fondos son los dos asuntos en los que pusieron el foco los legisladores.

Olivetto subrayó que en su espacio no son "obtusos".y dijo que si el proyecto del Gobierno es consistente van a acompañar. "Es un tema muy complejo que no se resuelve con un acto, cinco personas y tres gritos electorales", subrayó. Como miembro de la Comisión de Presupuesto, la legisladora hizo énfasis en que no se iba a pronunciar a favor o en contra hasta que no puedan analizar el proyecto.

Sergio Massa anunció la suba del piso de Ganancias a $1.770.000 a partir de octubre

"Nosotros tenemos un proyecto que toca las escalas de Ganancias, pero que también trabaja el tema de los autónomos y de los monotributistas. Son cuestiones que hay que observar de manera integral", aseguró Olivetto a PERFIL. Además, se preguntó por la situación fiscal: "¿De dónde vas a sacar la plata para compensar? Estamos con un presupuesto vigente y con compromisos asumidos. Si en lugar de disminuir gastos, esto lo pagás emitiendo, vas a generar más inflación. Es pan para hoy y hambre para mañana", dijo la legisladora.

En la misma línea, Olivetto planteó que "la complejidad de Ganancias radica en que es un impuesto coparticipable y hay un fallo de la Corte Suprema, de la época en la que gobernaba Mauricio Macri, donde se planteó que si vos modificás este impuesto tenés que generar los recursos para las provincias". Como integrante de la Comisión de Presupuesto, la legisladora sostuvo que lo más prudente es esperar a que se analice el proyecto y señaló la importancia del dictamen que pueda hacer la Oficina de Presupuesto del Congreso, dirigida por Marcos Makón, a quien la diputada calificó como "un tipo independiente".

"Medida irresponsable": JxC criticó a Massa por la eliminación de Ganancias y dijo que no la votará

López Murphy fue mucho más duro que Olivetto en una charla con este medio. Para el diputado, "los problemas impositivos de la Argentina se deberían mirar de manera integral". "No creo que sea lo más inteligente empezar por Ganancias. El impuesto más sano que hay en el mundo, que es el impuesto a los ingresos, en la Argentina se quiere cambiar. Los impuestos que son malos, como Ingresos Brutos, el impuesto a los cheques, a los sellos o la suba de cargas laborales no se quieren modificar", subrayó.

Sin embargo, López Murphy también aseguró que si se pretende ir en esta línea se debería considerar un proyecto que él considera que es "mucho mejor" y es el que presentó el diputado Martín Tetaz. "Si vamos a ir adelante con algo parecido a esto, creo que la iniciativa de Tetaz es superior porque incluye a monotributistas y autónomos, que son tres millones de personas. Estamos hablando de cumplir con la Constitución, es decir, igualdad ante la ley. Frente a los mismos ingresos, vos tenés que pagar los mismos impuestos", sostuvo.

Para López Murphy el proyecto del oficialismo es "una cosa 'chapucera' de un candidato a Presidente". "Yo querría una discusión más cuidadosa", agregó.

Espert cambió de opinión sobre la eliminación de Ganancias y trató de "boludos" a quienes lo criticaron

Otro de los diputados que se expresó fue Ritondo a través de un comunicado. El dirigente del Pro calificó el anuncio de Sergio Massa como "una exhibición de populismo y retórica vacía". Al igual que Olivetto reconoció la necesidad de bajar impuestos pero insistió con que, de la mano, se debe "bajar el gasto y el déficit porque sino se financia con emisión y eso genera mayor inflación y pobreza para todos".

La semana pasada Ritondo había reclamado que el Gobierno enviara un proyecto de Ganancias al Congreso. Una vez que se conoció la iniciativa de Massa, aseguró que su espacio evaluará si acompañará o no. "Veremos qué tiene dentro. Si se trata de un proyecto serio, responsable, con baja del gasto y del déficit, que permita esa reducción del impuesto a los ingresos más altos, o si van a meter más maquinita o crear nuevos impuestos. Lamentablemente, dudo que sea algo serio porque en 4 años no presentaron un solo plan económico, ni bajaron el déficit ni bajaron impuestos. Por el contrario, todo lo que hicieron fue subir impuestos, aumentar el déficit y destruir el salario y los ingresos vía inflación”, aseguró.

CP