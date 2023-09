Autónomos: los grandes olvidados de las reformas

Los trabajadores autónomos son aquellos que facturan, es decir, que trabajan de manera independiente, por lo que, si no hacen "girar la rueda laboral", esa rueda "no gira" y tampoco cobran, explicó Nuria Am en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Este grupo, que además paga en su mayoría Ingresos Brutos, Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cuota jubilatoria correspondiente y el impuesto a las ganancias, generalmente "se come" la devaluación o la inflación.

Y como las mejoras en sus condiciones suelen darse después, en comparación con otros trabajadores, como aquellos que están en relación de dependencia y tienen a los gremios detrás, se los deja para lo último.

La ganancia de Massa

La realidad es que, cuando hay algún cambio en materia impositiva, cobra efecto para el año siguiente. Es decir, aquellos autónomos que liquidaron en junio de este año, pagaron los tributos correspondientes a 2022. Con lo cual, la inflación les jugó en contra.

Además, en lo que tiene que ver con las modificaciones en Ganancias, para los autónomos no llega desde hace cuatro años. Por eso están esperando, casi de manera "milagrosa", una resolución de la AFIP que solucione su situación.

Por ejemplo, un trabajador que antes del anuncio de Sergio Massa cobraba más de 750 mil pesos de salario neto, tributaba Ganancias. Aquel que cobraba menos, no pagaba ese impuesto. En cambio, un autónomo, en forma mensual, por este mismo impuesto, aún teniendo el mismo sueldo, tributa mensualmente más de 200 pesos, sin costar los demás impuestos.

Por eso, ahora esperan una resolución de la AFIP para ver si, más allá de modificar el tema de Ganancias, pueden empezar a pagar menos impuestos en el mes.

