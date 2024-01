El Gobierno confirmó un bono de $55.000 para los jubilados que perciban el haber mínimo en febrero, con lo cual los adultos mayores con ingresos menores a 160 mil cobrarán el mismo monto adicional que recibieron en diciembre 2023 y enero último. Esto, con una inflación que en diciembre viajó a más del 25% y otro tanto que se estima para el mes en curso. No se necesitan muchas cuentas para saber que se hunden los haberes previsionales. Y, las actualizaciones para el resto de los haberes recién será en marzo.

En este contexto, la canasta básica total no para de subir, y en diciembre de 2023 una familia necesitó casi medio millón de pesos para no ser pobre. Aunque esta no es una medición que contemple todos los requerimientos de los adultos mayores, que suman un insumo fundamental como los medicamentos, que el año anterior subieron hasta 100% más que la inflación.

Además de todo este contexto inflacionario, tampoco el bono llega a todos los jubilados, sino por el contrario es para los que ganan un solo haber y no supera los 161 mil pesos totales, básicamente. Y aquí aparece un dato importante porque los especialistas advierten que, en materia de poder adquisitivo, los que más vienen perdiendo son los jubilados que cobran dos haberes (jubilación + pensión) o no cobran la mínima.

Hace unos días, la abogada Andrea Falcone que se especializa en temas previsionales, explicó a PERFIL: "La pérdida de los jubilados es brutal, sobre todo en los haberes superiores a los 160.000 pesos. La jubilación promedio de todos los haberes es 167.000, o sea que el corte se hizo bastante cerca del promedio. Todos los que ganan arriba de 160.000 pesos que no han tenido bonos tienen una pérdida brutal. A mí lo que me preocupa no es solo lo que pasó, sino lo que va a venir", adelantó la letrada y sumó: "Me preocupa un poco el tema de que tienen que esperar hasta marzo esas personas para el próximo aumento, y por más que te digan que el aumento que van a dar va a ser superior a la ley de movilidad, aunque lo sea, igual van a estar arrastrando un atraso brutal", se sinceró..

En tanto, Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, aseguró a PERFIL que se profundiza el achatamiento de la pirámide.

"Lo que vamos viendo es que se mantiene y profundiza el mismo sistema de ajuste que venía del gobierno anterior hasta achatar totalmente la pirámide, convertirla en una gran llanura de miseria, porque en paralelo vemos que la canasta del jubilado sigue evolucionando al ritmo de la inflación", indicó.

Respecto a la nueva propuesta del Gobierno de mantener hasta marzo el esquema de actualización de movilidad actual, y luego ir por actualización mensual por inflación Semino indicó: "Lo que convalida esta propuesta que está circulando es reajustar en marzo con la ley actual y después seguir modificando en forma mensual conforme la inflación. En realidad, el desfasaje con la canasta es más grande y a lo sumo mantendrá niveles nominales similares a los actuales, pero los actuales ya no tienen ningún significado en términos de la cobertura de la canasta, me parece que ahí está el gran dilema", advirtió.

"Hay insumos que aumentaron mucho más que inflación a nivel general, por ejemplo el año pasado, 2023, medicamentos reajustó el 311%, 100 puntos más prácticamente que inflación a nivel general y eso hoy está pesando muchísimo en la canasta de jubilados y algo similar pasa con el tema vivienda", aseguró Semino..

Al respecto, la abogada Florencia Markarian, recordó que "la fórmula de la actual ley de movilidad se compone de un 50% en la recaudación de un 50% de la variación salarial pero ha demostrado que no da solución a las necesidades de jubilados y pensionados del país", dijo y al mismo tiempo aseguró: "no es solamente esta fórmula de movilidad la que no encuentra respuesta para este sector vulnerable sino que tampoco las anteriores fórmulas de movilidad pudieron hacer frente a las necesidades de este sector".

En tanto, la Dra Tamara Bezares comentó: "es favorable que las prestaciones de ANSES tengan cierta previsibilidad", aunque aseguró que con el cambio que impulsa ahora el gobierno en el proyecto de ley ómnibus "no se termina de solucionar el grave problema que son los haberes de indigencia".

"Hay que hablar de un aumento de emergencia para todas las prestaciones y en función de ello luego un mecanismo de aumento", agregó en diálogo con PERFIL. Vale considerar que en la actualidad hay casi dos millones de jubilados que no cobran bonos y tampoco han accedido a la recomposición por bonos, con lo cual vienen muy retrasados. "En este caso se aplicaría el último índice conocido de inflación, por lo que puede acarrear uno o dos meses de retraso teniendo en cuenta las fechas de cobro y la publicación de este dato INDEC", indicó la abogada al referirse a que podría "quedarse corto" en especial cuando los datos de la inflación mensual vienen mostrando números muy elevados mes a mes.

En el mismo sentido, Markarian explicó que "frente a la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados con la actual fórmula de movilidad, teniendo en cuenta que han perdido un 33% de su poder adquisitivo en el año 2023 y desde el 2017 aquellos que no cobran bonos vienen perdiendo hasta un 51% de ese poder adquisitivo, urge una modificación en el régimen previsional", aseguró la especialista en temas de adultos mayores.

En cuanto a que la posibilidad de que la actualización de los haberes sea mensual siguiendo el índice de inflación, Markarian sostuvo: "Sería conveniente para evitar esa pérdida de poder adquisitivo, sin perjuicio de señalar que se estaría partiendo de una base baja de los haberes".

En este sentido, Eugenio Semino, fue contundente: "se sigue profundizando el ajuste que se viene haciendo sobre el sector. "Durante 2023 las jubilaciones y pensiones reajustaron 140 puntos contra 210 de inflación a nivel general, y lo que se ha consolidado y profundizado a partir de diciembre es precisamente ese ajuste", dijo.

Sobre el resto de las categorías, Semino indicó que tienen un promedio de ingresos de entre 160.000 y 170.000 pesos. "Los 2 millones restantes que ingresaron por aportes directos de ANSES de los 30 o más años, que eran las jubilaciones medias, quedaron en ciento setenta o ciento ochenta mil pesos a nivel general, que recién reajustarían en marzo. Y nada se habla de ellas, ni tampoco de los 500.000 jubilados que cobran sobre esa media y que están en el orden entre 200.000 y 700.000 pesos", aseguró.

La situación de los jubilados se agrava. En la mirada de Eugenio Semino, "insisto con algo porque vemos una crisis humanitaria. La gente se nos está muriendo concretamente, es decir, lo que digo yo lo dice cualquier colega que trabaja en un hospital o en una obra social", mencionó.

Y alertó que se está naturalizado socialmente. "El sistema político no toma dimensión de esto o supondrá que no hay alternativas. Mi opinión es que se sigue profundizando el deterioro. Hoy deberíamos aplicar recursos del Estado nacional, provincial y municipal para sacar por lo menos a los 8 millones que están en la actual situación; al menos aquellos que están directamente en los escombros, sin ninguna otra red de contención en términos de ayuda familiar y demás, que son muchísimos", dijo.

En la mirada de Semino hay jubilados que ganan la mínima, pero tienen algún tipo de red social o familiar de ayuda, pero hay una gran cantidad que se puede determinar con aproximación. "Si cruzáramos como lo venimos proponiendo hace rato, padrones de ANSES, padrones de desarrollo social, padrones de los gobiernos provinciales y municipales, padrones de PAMI, podríamos detectar que, de los 8 millones tendremos 500.000 o 1 millón de personas, que no tienen ninguna otra alternativa que la ayuda del Estado y se vienen quedando en la calle o se van a ir muriendo directamente", sentenció.

