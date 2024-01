"Los jubilados y los pensionados han perdido un 33% de su poder adquisitivo en tan sólo un año", alertó la Dra Florencia Markarian, especializada en temas previsionales. En diálogo con PERFIL la abogada explicó que: "En el año 2023 los aumentos de los jubilados fueron de un 111%, contra una inflación que superó el 211%".

En esa línea, agregó que "la canasta básica total para no caer en la línea de pobreza es de $160.453 contra un haber mínimo de jubilados y pensionados de $105.713 que con el bono de $55.000 llegan a los 160.713, apenas $260 por encima de esa línea de pobreza", argumentó.

¿Cuál es la fórmula de Lopez Murphy para aumentar jubilaciones?

Y hay que recordar que, quienes perciben un haber por encima de la mínima apenas cobran una compensación hasta llegar a los 160 mil, e incluso no lo hacen si perciben jubilación y pensión. Esto ha llevado a una situación angustiante para los adultos mayores, de la que dan cuenta los abogados especializados en la temática. Porque más allá de que el haber esa muy bajo en diciembre, tras la inflación del 25.5% de ese mes, y algo similar que se espera para marzo, la pérdida del poder adquisitivo se potencia irremediablemente.

Por caso, la Dra Andrea Falcone, aseguró a PERFIL que "la pérdida de los jubilados es brutal, sobre todo en los haberes superiores a los 160.000 pesos. La jubilación promedio de todos los haberes es 167.000, o sea que el corte se hizo bastante cerca del promedio", indicó.

En el análisis de Falcone "todos los que ganan arriba de 160.000 pesos que no han tenido bonos y expermientan una pérdida brutal. A mí lo que me preocupa no es sólo lo que pasó, sino lo que va a venir", sentenció.

El INDEC, la canasta y los aumentos

Por su parte, el abogado Ariel Samana, con amplia trayectoria en temas de jubilaciones, se hizo eco de los últimos aumentos de la canasta y lo mal parados que quedan los adultos mayores.

"El 15 de enero el INDEC publicó la canasta básica alimentaria total (se necesitó casi medio millón de pesos en diciembre para no caer en la pobreza) que muestra cómo se palpa en los hechos lo lejos que quedan los ingresos previsionales" respecto del costo de vida, indicó Samana.

"Aquí vemos un punto notorio dentro del universo estadístico, porque desde 2012 el INDEC no realiza un seguimiento específico para mayores de 60 años, un censo acorde a su realidad de vida y de ingresos. Hay tasa de evolución de ingresos, pero para los activos", criticó el letrado.

Aumentos en el boleto del colectivo: señalan que el mínimo pasaría a $240 en febrero

E hizo mención a que el INDEC hizo la evaluación estadística “Encuesta Nacional sobre Calidad de Vida de Adultos Mayores 2012. "Luego pareciera que para el sistema de estadísticas y censos las personas mayores dejaron de existir", indicó Samana, quien tomando como base este último estudio proyectó que "el aumento del costo de vida medido por INDEC desde enero 2023 a diciembre 2023 fue de un 225,1%, según datos oficiales", dijo, aunque consignó que "la Canasta básica previsional es diferente, por ejemplo, la incidencia de aumentos de medicamentos y gastos de salud".

Justamente sobre esto profundizó la Dra. Florencia Markarian: "Para poder llegar a fin de mes los jubilados hacen ajustes no solamente en la alimentación sino también en la medicación, porque si bien es cierto que hay medicamentos cubiertos por el Pami y otros que se pueden comprar con descuento, dependiendo de las afecciones, a veces se requiere de mayor medicación que no está cubierta, o también dependiendo de la urgencia es necesario acceder a los mismos sin la posibilidad de contar con ese descuento", argumentó

En relación al poder adquisitivo, Samana explicó que ve un efecto en la disminución del poder adquisitivo menor al 50% que lo que podía asumir un beneficiario a enero del año pasado.

"Recordemos el haber previsional mínimo a enero de 2023 era de u$270. Esto no tiene que ver con que el Estado regale o no, sino que aquí, en lo concreto, estamos hablando de que quienes aportaron están pagando como casta un costo que no generaron, incluso ni siquiera pueden disponer del fondo de garantía de sustentabilidad, que bien podría ser usado ya mismo", argumentó el abogado. Y aseguró: "Aquí más que ajustar a la clase pasiva, hay que estimular el empleo. Así, el aporte previsional permitirá sanear y habrá una mejora de los haberes. Porque mientras se restrinja o las remuneraciones sigan tan bajas, será una sábana corta", agregó.

¿Un aumento que recién llegará en marzo?

Falcone, que se especializa en temas de movilidad jubilatoria reconoció: "Me preocupa un poco el tema de que tienen que esperar hasta marzo esas personas para el próximo aumento, y por más que digan que lo que van a dar será superior a la ley de movilidad, igual va a estar arrastrando un atraso brutal", indicó.

Jubilados y Pensionados: los cuatro posibles escenarios si se suspende la fórmula de movilidad

Además, sumó como les complica la situación los aumentos de las empresas de medicina privada. "Sobre todo les está impactando el tema de las prepagas. Todos los que tienen jubilaciones un poquito más acomodadas, tienen prepagas y las están teniendo que dar de baja porque prácticamente les han duplicado la cuota en tres meses", comentó.

De esta manera explicó que, para un adulto mayor que gana 300.000 pesos, si le pasan $150.000 de prepaga, "ese servicio pasa a ser prohibitivo", argumentó. "Pero cuando te das vuelta, el PAMI es un escenario terrible en este momento también. Con lo cual creo que va a ser un año complicado para los jubilados", adelantó.

Defender a los jubilados siempre

"El poder adquisitivo previsional en estos niveles tan bajos hace que llegar a viejos, como muchas personas manifiestan, no sea un buen plan, más cuando el Estado, ausente, deja a su suerte al universo mayor de 60", expresó el Dr Ariel Samana y agregó: "En especial en una sociedad que excluye por vejez de toda actividad de persona mayor, y en el caso de que por razones de salud u otras limitantes, no puedan trabajar y quedan reducidos a la suerte de una haber previsional, sin importar lo mucho que hayan aportado", criticó el especialista.

Finalmente, la Dra Andrea Falcone también quiso hacer referencia a un tema vinculado con la necesidad de que los políticos tengan más presentes a los jubilados en todo momento.

"Escuché a María Eugenia Vidal hablar de lo que no hay que hacer con los jubilados y yo le recordaría que, bajo su gestión, se cambió la ley de los jubilados de la caja del Banco Provincia. Se hizo confiscando haberes, se hizo afectando derechos adquiridos, y hoy, hay 16.000 jubilados de la caja y hay más de 5.000 en juicio hace cuatro o cinco años. O sea que, está bien que cuando uno no es gobierno y es oposición defienda a los jubilados, pero sería bueno que cuando uno es gobierno también los defienda ¿no?", cuestionó la letrada.