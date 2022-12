Actualmente existen cerca de 800.000 cajas de seguridad en los bancos del sistema y unas 30.000 que son provistas por empresas privadas que operan hace pocos años en el país.

Aunque muchos consideran que es una alternativa 100% segura, evoco el caso de “los boqueteros” en 1997contra el Banco de Crédito o el “robo del siglo” contra el Banco Rio en 2006 donde se violentaron casi 150 cajas, para recordar que libre de riesgo no existe nada.

Los dólares bajo el colchón aumentaron casi 50% en cinco años

Si bien existen limitaciones de acceso vinculadas al horario bancario, las cajas de seguridad brindan garantías en caso de robo cercanas a u$s 50.000 y para una economía que funciona 50% de manera informal, una gran ventaja es permitir resguardar activos no declarados ya que el proveedor de la caja ignora el contenido.

Si pensamos en llenar nuestra caja con billetes de 100 dólares podemos acopiar hasta u$s 250.000 en la pequeña que mide 10x15x60cm y para quienes tengan necesidad de mas espacio la caja extra grande brinda una guarda potencial de u$s 1,5 Millones en sus 30x30x60cm

Analizando el costo en relación al capital que pueden resguardar, todas las alternativas cuestan mucho mes de 1% lo que las hace una posibilidad a tener en cuenta.

La inflación afecta también a los precios de guarda

A principio de 2020, uno de los mayores bancos del país recientemente mudado a distrito sur de Capital Federal, cobraba desde u$s 200 a 500 u$s por el alquiler anual.

Con el dólar blue a $319, en qué conviene ahorrar: ¿dólar o plazo fijo?

Este año los precios actualizados acumulan subas de 417% en pesos y dado que no podemos dejar de considerar la creciente demanda y la inflación del dólar, el aumento en u$s supera 80%, resultado en un alquiler anual de u$s 360 para la caja pequeña y u$s 920 para la extra grande.

No quiero tener los dólares parados

Esta es la primera preocupación de quienes tiene cajas de seguridad con dinero declarado. Si la inflación de Estados Unidos fuese 8% anual, en 8 años el poseedor de la caja habrá perdido casi el 50% del poder de compra de sus ahorros y es por eso que el contexto obliga a tomar acción.

Invertir en bonos de Estados Unidos (los mas seguros del mundo) tiene un rendimiento superior a lo que le reportaría un alquiler al propietario de un departamento y es por eso que se vuelven una posibilidad conservadora, para aquellos ahorristas que entienden la importancia de volverse un inversor, para no sufrir el impacto de la inflación en su patrimonio, sin riesgos de intrusión, pesificación, confiscación y con la ventaja de poder contar con el dinero en 48hs si se requiere.

* Licenciado en Administración de empresas y certificado como Asesor Financiero desde el año 2018. También estoy registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV) como Idóneo bajo el número 1179.