El cierre de empresas volvió a meterse en el centro de la discusión económica. Mientras el Gobierno insiste en mostrar señales de estabilización macro, baja de la inflación y recuperación de algunas variables, el tejido productivo sigue mostrando otra foto: cada vez hay menos firmas con empleados registrados.

Según la quinta edición del Monitor mensual de empresas de Fundar, en marzo de 2026 cerraron 2.011 empresas en la Argentina. El dato implica una caída de 0,41% respecto de febrero y marca una aceleración frente al mes anterior, cuando la baja había sido de 257 firmas.

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El informe, elaborado sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, mide la evolución de empresas públicas y privadas con al menos un trabajador registrado en relación de dependencia. No incluye personal doméstico ni casas particulares.

La cifra más fuerte aparece cuando se mira la película completa: desde noviembre de 2023, último mes antes de la asunción de Javier Milei, se perdieron 26.448 empresas. Es una caída de 5,2% del total y, según Fundar, se trata del peor registro para los primeros 28 meses de un gobierno.

Frente a marzo de 2025, la cantidad de empresas cayó en 14.203 firmas, una baja de 2,8%. Con este resultado, ya se acumulan 25 meses consecutivos de caídas interanuales y 18 meses seguidos de retroceso en la medición mensual.

Los sectores más golpeados

El deterioro no se concentra en un solo rubro. De acuerdo con Fundar, 11 de los 18 sectores analizados tuvieron una caída mensual en marzo. Los más afectados fueron inmobiliarias, con una baja de 0,9% y 241 empresas menos; transporte y almacenamiento, con una caída de 0,8% y 280 firmas menos; y alojamiento y gastronomía, también con un retroceso de 0,8%, equivalente a 200 empresas.

Cuando se toma como referencia el inicio del actual gobierno, el golpe más fuerte aparece en transporte y almacenamiento, que perdió 6.473 empresas, una baja de 16,39%. Le siguieron el sector inmobiliario, con 3.796 firmas menos, y construcción, con una pérdida de 2.067 empresas.

El dato de construcción es especialmente sensible porque suele funcionar como termómetro de la actividad. La paralización de obra pública, la caída del crédito en buena parte del período y el encarecimiento de costos dejaron huella en un sector intensivo en empleo y con fuerte efecto derrame sobre proveedores, comercios y servicios.

El informe también muestra que el problema tiene alcance federal. En marzo, 21 de las 24 jurisdicciones registraron una caída mensual en la cantidad de empresas. Las bajas más fuertes se dieron en Tierra del Fuego, Santiago del Estero y San Juan.

En la comparación interanual, la foto es todavía más amplia: 23 de las 24 provincias tuvieron menos empresas que un año atrás. La única excepción fue Neuquén, que logró una leve mejora de 0,06%, empujada por el dinamismo de Vaca Muerta.

Desde el inicio del actual gobierno, también Neuquén aparece como la única provincia con saldo positivo, con un crecimiento de 2% en la cantidad de firmas. Del otro lado, las caídas más marcadas se registraron en La Rioja, Catamarca y Chaco.

Casos testigo: fábricas que bajan la persiana

Más allá de los números agregados, el monitor de Fundar enumera cierres concretos que muestran cómo la crisis productiva se expresa en plantas, empleos y proveedores.

Entre los casos más relevantes aparece Citroën, que dejó de fabricar vehículos en Argentina y concentrará su producción regional en Brasil y Uruguay. También se menciona el cierre de Leval S.A., histórica fabricante de estructuras metálicas de San Nicolás y proveedora de grandes jugadores industriales como Siderar, Siderca y Acindar, que cerró tras más de 50 años de actividad.

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Otro caso sensible es el de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos. La empresa, una de las principales avícolas del país, cerró una planta por tiempo indeterminado y dejó a cientos de trabajadores en una situación de incertidumbre.

La lista incluye además a Adient, autopartista que cerró su planta de Pueblo Esther y dejó de operar en el país; Helm, firma alemana de agroquímicos que cerró su operación local; Mazalosa, textil radicada en La Rioja; y Welding Alloys, multinacional inglesa vinculada a soldadura y mantenimiento industrial.

El contraste con las inversiones

El informe también incorpora algunas noticias positivas, como el plan de inversión de Chevron por USD 13.800 millones para desarrollar El Trapial en Vaca Muerta, el ingreso del proyecto minero San Jorge al RIGI por USD 891 millones y la inversión anunciada por Mercado Libre por USD 3.400 millones en 2026.

Ese contraste resume una de las tensiones actuales de la economía: mientras algunos sectores ligados a energía, minería o tecnología muestran capacidad de atraer inversiones, una parte importante del entramado de empresas pequeñas y medianas sigue bajo presión.

La discusión, entonces, no pasa sólo por cuántos dólares entran en grandes proyectos, sino por cuántas empresas logran sostener actividad, empleo y proveedores en la economía real. En ese punto, el dato de marzo volvió a dejar una señal de alerta: el rebote todavía no llega a todos.

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