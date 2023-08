Con el desembolso del FMI, las reservas se mantendrían en US$ 5.100 millones

El nivel de reservas del Banco Central se mantendrá cerca de los US$ 5.100 millones en el caso de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) amplíe los desembolsos previstos para la Argentina.

Desde el Ministerio de Economía calculan que, en caso de llegar a un entendimiento con el organismo, del desembolso que realizaría el organismo, quedarían netos entre US$ 3.400 y US$ 3.500 millones para pasar a engrosar las reservas.

En tanto, el titular de la cartera económica, Sergio Massa, se encuentra en Washington, Estados Unidos, llevando adelante las negociaciones.

La llegada de dichos fondos, junto con los US$ 1.730 millones que el Banco Central logró recaudar en las últimas semanas, llevarían las reservas a US$ 5.100 millones.

Además, en noviembre llegarían otros US$ 2.700 millones que coincidirán con nuevos vencimientos a pagarle al FMI, informó Télam.

Sangria de dólares: a lo largo de 2023 Argentina perdió 16.000 millones de dólares de reservas netas

Las deudas que Argentina debe afrontar

De esta forma, de los US$ 7.500 millones que desembolsaría el organismo, US$ 2.500 serían destinados a cubrir los préstamos realizados por China y, de ese monto, unos US$ 1.300 millones irán a la devolución del swap con ese país.

Otros US$ 500 millones serán utilizados para devolver el préstamo otorgado por Qatar y US$ 1.000 millones serán para la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina.

Argentina paga sin usar reservas por un acuerdo con Qatar

Cabe recordar que tanto China y Qatar como la CAF fueron quienes financiaron a la Argentina para que pudiera hacer frente a los vencimientos pautados en el marco de la refinanciación de la deuda con el FMI para junio y julio pasado, ambos por US$ 2.700 millones cada uno.

"Fueron alternativas a las que recurrió el equipo económico de Massa, que no estaban tampoco en los cálculos del staff del FMI, a quienes sorprendió la jugada", indicó a Télam una fuente de la comitiva que acompaña a Massa en los Estados Unidos.

LD / Gi