Sin bancos por 4 días: operaciones están habilitadas por homebanking y dónde extraer efectivo

A partir de este viernes 21 de noviembre y hasta el lunes 24 inclusive. los bancos estarán cerrados al público por cuatro días seguidos en el marco de un nuevo feriado XXL por el Día de la Soberanía. Desde el Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmaron la medida e informaron todas las operaciones que quedarán suspendidas.

No obstante, los clientes de las distintas entidades pueden concurrir a los cajeros automáticos y realizar distintas operaciones de transferencias, pagos y extracciones, las que también pueden realizarse desde las apps bancarias tanto como desde el homebaking de cada entidad y también desde billeteras virtuales.

Entre las operaciones que se pueden realizar desde el homebanking se encuentran:

Home banking y apps móviles: permiten hacer transferencias, pagos y consultas de saldo. Billeteras virtuales: herramientas como Mercado Pago seguirán activas para compras y envíos de dinero. Tarjetas de débito: se podrán usar en comercios como de costumbre. Extracción de efectivo en comercios: supermercados, estaciones de servicio y farmacias ofrecen la posibilidad de retirar dinero en caja.

Entre las operaciones que no podrán hacerse antes del martes 25 se encuentran:

* Trámites presenciales en ventanillas

* Depósitos y extracciones por ventanilla

* Validación de documentación física

* Operaciones cambiarias oficiales

* Altas de productos que requieran firmas como cuentas, tarjetas y préstamos

Extracciones de efectivo en fines de semana largo: las opciones

En el caso de requerir dinero en efectivo, los clientes de los bancos tienen distintas alternativas, entre las que se encuentra en primer lugar ir al cajero automático. De todos modos, también hay otras posibilidades:

Cajeros automáticos: Sigue siendo posible retirar dinero en efectivo de cualquier cajero automático de la red, aunque puede haber límites diarios de extracción que varían según el banco. Comercios adheridos: Se puede retirar efectivo al pagar con tarjeta de débito en comercios como supermercados (Coto, Carrefour), estaciones de servicio (YPF) y farmacias (Farmacity), entre otros a través de "Visa Cash, sistema que también tiene un monto tope. Más adelante en la nota te contamos dónde y cuánto se puede extraer por esta via. Billeteras virtuales: Aunque no es para retirar efectivo directamente, las billeteras virtuales como Mercado Pago, Ualá y Coco's, entre otras, siguen funcionando para pagos y transferencias, incluso si los bancos están cerrados. En algunos casos se puede también extraer efectivo a través de ellas. Recientemente la fintech Coco's brinda la posibilidad de retirar dinero en pesos o dólares directamente desde cajeros automáticos o comercios adheridos, sin depender de los procesos tradicionales del sistema bancario. Según explicaron desde la empresa, el usuario puede disponer de su dinero al instante, usando su tarjeta Cocos en los puntos habilitados, sin necesidad de trámites adicionales.

¿Cuánto efectivo se puede extraer de comercios a través de Visa Extra Cash?

Los usuarios de tarjetas de débito tienen la opción de retirar dinero en farmacias, cadenas de supermercados y estaciones de servicio que brinden este servicio Extra Cash de Visa.

En noviembre 2025 se pueden retirar hasta 170 mil pesos de locales habilitados.

En qué consiste el impuesto al efectivo: la medida que busca desincentivar el uso del efectivo

Solo se requiere hacer una compra de cualquier monto en cualquiera de los locales adheridos y al momento de pagar especificarle al cajero que se quiere hacer una extracción de efectivo.

Una vez completada la operación, en el ticket de compra se verá reflejada la extracción y no se cobrarán costos adicionales.

Entre los comercios adheridos se encuentran Axxion, Coto, Carrefour, YPF, Farmacity y otros. A continuación, te compartimos el listado completo.

Los feriados de noviembre que comunicó el BCRA

El Banco Central informó a través de las comunicaciones C99321 y C100942 que durante noviembre las entidades financieras cerrarán sus puertas por los feriados bancarios.

El viernes 21 de noviembre será día no laborable por fines turísticos, mientras que el lunes 24 se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del jueves 20 por el Gobierno nacional). De esta manera, sumado al sábado y domingo del fin de semana, serán cuatro días consecutivos en donde no se podrán realizar operaciones presenciales.

lr