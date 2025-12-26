Superávit energético refuerza el ingreso de dólares y consolida el dominio del shale en Vaca Muerta

La balanza energética volvió a mostrar un desempeño positivo en noviembre, con un fuerte aporte de dólares impulsado por exportaciones y menores importaciones, según el análisis de Nadin Argañaraz del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) y datos sectoriales del CEPEC, en un escenario marcado por el dominio del shale y el liderazgo productivo de YPF en Vaca Muerta.

Durante noviembre, la balanza de dólares de la energía registró un saldo positivo de US$ 858 millones. El resultado se explicó por exportaciones por US$ 1.008 millones y un nivel reducido de importaciones, que alcanzaron los US$ 149 millones.

Con este desempeño, en los primeros once meses del año el sector energético acumuló un aporte adicional de US$ 2.061 millones en relación a 2024. De esta manera, el saldo pasó de US$ 4.850 millones a US$ 6.911 millones, consolidando una mejora significativa en el frente externo.

Argañaraz destacó que el principal aporte de dólares en el período enero-noviembre provino de una combinación de mayores exportaciones y menores importaciones, factores que resultaron determinantes para explicar el saldo positivo acumulado.

Exportaciones en alza y ahorro por importaciones

En los primeros once meses del año, las exportaciones energéticas aportaron US$ 1.352 millones adicionales. Este resultado se dio pese a un contexto de precios menos favorables en comparación con igual período de 2024.

El efecto precio en las exportaciones generó una pérdida de US$ 1.106 millones interanuales. Sin embargo, ese impacto negativo fue más que compensado por un efecto cantidad positivo de US$ 2.458 millones, lo que permitió cerrar un saldo exportador neto favorable.

Por el lado de las importaciones, el ahorro total alcanzó los US$ 709 millones en el período analizado. Este resultado estuvo vinculado tanto a precios más bajos como a menores volúmenes de energía importada.

En detalle, el menor precio de la energía importada permitió un ahorro de US$ 587 millones, mientras que la reducción en las cantidades importadas generó un ahorro adicional de US$ 122 millones, completando el impacto positivo sobre la balanza.

Dominio shale y liderazgo de YPF

En paralelo al desempeño de la balanza energética, el CEPEC remarcó el dominio del shale como factor estructural del sector. YPF consolidó su liderazgo en Vaca Muerta al operar cuatro de los cinco yacimientos más productivos del país.

Durante octubre, la producción no convencional creció 3,8% mensual, con YPF aportando cerca de 17 kbbl/d. En ese marco, La Amarga Chica alcanzó un récord cercano a los 88 kbbl/d, mientras que Aguada del Chañar se destacó con un crecimiento interanual del 101%, reforzando el papel del shale en el aporte de dólares del sector energético.

El secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, Daniel González, anunció que el Gobierno analiza ampliar el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para los proyectos petroleros de extracción, con el objetivo de darle un nuevo impulso a la actividad en un contexto de volatilidad global de los precios que presiona sobre los márgenes de reinversión de las operadoras.

La iniciativa alcanzaría a todo el segmento upstream, incluyendo la producción convencional, no convencional y offshore. La novedad fue presentada durante el almuerzo por el Día del Petróleo organizado por el Instituto Argentino de Petróleo y Gas (IAPG), donde González compartió el anuncio junto a otras entidades del sector y remarcó que la medida podría abrir una ventana de oportunidades para el ingreso de dólares destinados a nuevas inversiones y a la ampliación de las exportaciones de un insumo clave para la balanza comercial.

