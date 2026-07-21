La balanza de dólares de la energía cerró junio con un saldo positivo de u$s 611 millones, como resultado de exportaciones por u$s 1.406 millones e importaciones por u$s 794 millones. El desempeño volvió a mostrar el peso creciente del sector energético en la generación de divisas para la economía argentina.

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De acuerdo con un análisis de Nadin Argañaraz, titular del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), durante el primer semestre de 2026 el saldo energético mejoró en u$s 2.207 millones frente al mismo período del año pasado. La diferencia se explicó fundamentalmente por un aumento de u$s 2.274 millones en las exportaciones, mientras que las importaciones crecieron apenas u$s 67 millones.

Al descomponer esa mejora, Argañaraz señaló que el denominado efecto cantidad aportó u$s 1.656 millones, mientras que el efecto precio sumó otros u$s 552 millones. Esto significa que el resultado favorable no respondió únicamente a una mejora de los valores internacionales, sino principalmente a un mayor volumen de energía exportada.

En el caso de las ventas externas, el efecto precio generó una ganancia adicional de u$s 913 millones respecto del primer semestre de 2025. A su vez, el incremento de las cantidades exportadas aportó otros u$s 1.361 millones. La combinación de ambos factores permitió que los ingresos por exportaciones energéticas crecieran en u$s 2.274 millones.

El comportamiento de las importaciones fue diferente. El aumento del precio de la energía comprada en el exterior implicó un gasto adicional de u$s 361 millones, aunque la reducción de los volúmenes importados permitió ahorrar u$s 295 millones. El resultado neto fue un incremento de apenas u$s 67 millones en las compras externas.

La producción explica la mayor parte de la mejora

Los datos muestran que la principal explicación del mejor saldo energético estuvo vinculada con el aumento de las cantidades. Del aporte adicional de u$s 2.207 millones registrado durante el semestre, alrededor de tres cuartas partes se originaron en un efecto volumen positivo.

El desempeño refleja, por un lado, el crecimiento de las exportaciones de petróleo y gas y, por otro, una menor necesidad de importar energía. Esa combinación permitió mejorar el ingreso neto de divisas del sector incluso en un contexto en el que también aumentaron los precios de los productos energéticos adquiridos en el exterior.

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Para la economía argentina, el resultado tiene un impacto directo sobre la disponibilidad de dólares. Una balanza energética superavitaria reduce la demanda de divisas para cubrir importaciones y, al mismo tiempo, amplía el ingreso generado por las ventas externas.

En ese sentido, la mejora de u$s 2.207 millones frente a 2025 consolida a la energía como uno de los sectores con mayor capacidad para fortalecer el frente externo y aportar dólares comerciales, apoyado principalmente en el aumento de la producción y de las exportaciones-

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