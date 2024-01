“Las grandes decisiones de la vida se basan en el lenguaje corporal”

Joe Navarro se convirtió en un referente internacional por su experiencia, su posicionamiento como referente internacional se debe a su experiencia, basada en su labor para la unidad de élite en la que trabajó en el FBI en contraterrorismo y sus más de cuarenta libros y seminarios de capacitación dedicados a este tema. Muchos lectores aficionados o académicos del estudio detallado y minucioso del lenguaje no verbal probablemente han leído alguna de sus libros, que han venido más de un millón de ejemplares, varios de ellos traducidos al castellano, como “El Cuerpo Habla”, “Diccionario de Lenguaje no verbal”, “Personalidades Peligrosas”, entre otros.

Lo que a veces nos ofrece la ficción como la realidad del proceso de evaluación del lenguaje no verbal, no suele ser un fiel reflejo, advierte Navarro sus seminarios de capacitación online o presenciales, y en esta entrevista con PERFIL desmitificar lo instalado por las series televisivas.

—¿A qué te dedicas?

—Bueno, antes que nada, soy esposo y padre, y cuidar de mi familia siempre es mi prioridad, ya que tengo una madre anciana. Pero paso mis días principalmente leyendo. Intenté leer dos o tres libros por semana sobre áreas que son de mi interés que pueden ser desde biología humana hasta antropología y los últimos descubrimientos de los científicos sociales o la historia. Normalmente me toma un año dedicar el 80% de mi lectura a un área específica, así que, por ejemplo, el año pasado lo pasé leyendo principalmente sobre los isleños del Pacífico, su cultura, su historia, su ADN y lo que los primeros descubrimientos escribieron sobre el cuerpo y la lengua de los isleños del Pacífico. Utilizo esa información para enseñar, eso es principalmente lo que doy: conferencias alrededor del mundo en eventos privados y conferencias públicas. Durante los casi 50 años de mis observaciones que comenzaron en Cuba, después en los Estados Unidos y luego en todo el mundo y, por supuesto, mientras estaba en el FBI, donde realicé más de 13 mil entrevistas. Eso me da una ventaja para enseñar porque no todo el mundo ha entrevistado a un terrorista, un espía, un diplomático, un psicópata, un ladrón de bancos, un asesino, un violador o cualquier otro personaje interesante. Desde entonces estuve observando su lenguaje corporal y llevando un registro que ahora supera las 48 mil entradas. También realizo podcasts, incluso tengo mi propio canal de comportamiento en YouTube, que espero que pueda llegar a los lectores, paralelamente soy mentor de personas que se toman en serio el estudio del comportamiento humano, como vos, amiga.

—¿Por qué elegiste esta carrera?

—Honestamente, creo que la carrera me encontró. Cuando todavía estaba en la universidad, alguien de la Oficina Federal de Investigaciones se me acercó y me dijo “nos gustaría que postularas para convertirte en agente especial del FBI”. Cuando estaba en el FBI, acababan de formar el programa de análisis de comportamiento de élite dentro de la división de seguridad nacional y una vez más fui seleccionado. Cuando me retiré del FBI, me invitaron a hablar en eventos para la industria de las aseguradoras, para la seguridad, para la financiera, sobre la importancia del lenguaje corporal, que era una de mis habilidades en el FBI hasta que, una vez más, la gente estaba, o debo decir que las organizaciones me estaban buscando y pidiéndome que hablara. Así que en cierto modo he tenido mucha suerte. Como dije, estas carreras me ofrecieron oportunidades. Todavía me sorprende que durante cinco años no tuve un sitio web o no hice publicidad y, sin embargo, me pidieron repetidamente que saliera y dictara capacitaciones o conferencias. Así que ese aspecto de mi carrera despegó por sí solo, pero como todo lo demás, fui muy afortunado de tener personas que estaban dispuestas a promocionarme, a buscarme para insertarme en el mercado. Asimismo, escribir mi primer libro fue también casi por accidente, cuando Jack Schafer, un compañero agente del FBI me pidió que lo ayudara con un libro llamado “Técnicas avanzadas de entrevista”, colaboré con él y eso lanzó mi carrera de escritor. Hace dos años publiqué mi libro número 14, “Sé Excepcional”. Entonces, como puedes ver, no elegí particularmente estas carreras. Ni siquiera elegí ser agente del FBI. Tenía muchas ganas de estudiar medicina y, sin embargo, de alguna manera estas carreras parecieron encontrarme. Pero creo que he tenido suerte y como siempre me ha interesado la ciencia, he leído más de 6 mil libros que creo que ayudan a uno a prepararse para cualquier oportunidad que la vida pueda ofrecer. Pero ciertamente tuve mucha suerte y aprecio que otras personas encontraran que lo que tenía para ofrecer era de interés sin imponerme.

—¿Qué es el lenguaje no verbal?

—El lenguaje corporal o la comunicación no verbal es lo que realmente comunica, pero no es una palabra. El primer lenguaje que aprendimos es el del tacto, y luego observamos los rostros de los demás, mientras estamos en brazos de nuestra madre. Nacemos sin poder hablar y es a través de nuestro lenguaje corporal que comunicamos nuestras necesidades o anhelos, nuestras preferencias y nuestras preocupaciones y miedos. Esa es una cantidad abundante de información. Y si consideramos que somos atrevidos unos con otros en cosas como la confianza, la competencia, la fiabilidad y la amabilidad, así como en la seguridad, comunicamos una cantidad extraordinaria de información de forma no verbal. A menudo digo que las grandes decisiones de la vida, como confiar en alguien, sentirnos seguros al caminar por la calle o cómo seleccionar a nuestra pareja, se basan en el lenguaje corporal. Es el lenguaje corporal el que predomina, lo que llamamos noviazgo, la creación de relaciones de noviazgo y lo que lleva al matrimonio tradicional. Es el medio principal entonces por el cual nos comunicamos, es el único medio que compartimos donde nos comunicamos a la velocidad de la luz ya que es visual, y tenemos muchos gestos que son universales que nos ayudan a comunicarnos, especialmente cuando corremos. En personas de diferentes culturas, que hablan diferentes idiomas. Y a pesar de la tecnología moderna, las comunicaciones no verbales son esenciales para los negocios, especialmente para generar confianza, transmitir liderazgo y empatía.

¿Qué métodos recomendás utilizar para mayor fiabilidad?

—Cuando se trata de lenguaje corporal, siempre enseño a aprender qué comportamiento se observa y luego analizar y validar esas observaciones. Cuando comencé, no dudé en preguntarle a alguien: “bueno, frunciste los músculos de tu nariz. ¿Cómo te sentiste respecto a esa cuestión?” Por supuesto, sabemos que ese movimiento significa que no les gusta algo. Incluso los bebés lo hacen cuando les das algo que no les gusta, ellos tensan ese músculo de la nariz que se llama nasalis. También me aseguro de que cuando escribo sobre lenguaje corporal lo haya comprobado en varios lugares, como en Asia, entre los isleños del Pacífico en América del Norte y América del Sur, en Europa, África y el mundo árabe. Eso tiende a darme mayor fiabilidad. Además, me aseguro de ver muchas películas de Egipto, Brasil, China, Corea, Colombia, Suecia, Italia yotros países para poder comparar el lenguaje corporal y les aseguro que, además del lenguaje corporal cultural, el lenguaje corporal del que tiendo a escribir es en gran medida universal. Así es como valido mis observaciones para asegurarme de que signifiquen lo mismo en todo el mundo.

—Las personas con un alto nivel de empatía ¿son las más dispuestas para identificar las auténticas emociones ajenas?

—Sí, esa afirmación es cierta. Las personas que son empáticas tienden a ser al menos más conscientes de las emociones de los demás. Pero eso no garantiza que si eres empático también seas un buen observador, pienso que, para comprender las necesidades, los deseos y las preferencias de los demás, así como sus luchas, primero debes ser un buen observador y luego estar dispuesto a ser empático como resultado de tu observación. Cabe mencionar que las mujeres generalmente son mejores para leer el lenguaje corporal emocional de los demás, y que los gemidos de terror como el estrógeno y la oxitocina también aumentan su capacidad de empatizar. En el otro extremo, por supuesto, está el psicópata tal como lo define Robert Hare, que es capaz de ser empático.

—¿Quiénes son prácticamente imperceptibles a la hora de mentir?

—En mi experiencia, las personas que habitualmente mienten para ganarse la vida son muy difíciles de detectar a la hora de mentir. Al investigar espías y personas que, por ejemplo, trabajaron o formaron parte de la mafia, se pasaron toda la vida mintiendo, por lo que detectar el engaño en estos individuos es casi imposible en lo que al lenguaje corporal se refiere. Pero hay que tener en cuenta que los humanos somos muy pobres detectando el engaño, la mayoría de los estudios muestran que solo tenemos un 50% de precisión en la detección del engaño, así que, francamente, nunca me preocupé por el lenguaje corporal y el engaño, lo que uso es el lenguaje corporal para determinar qué preguntas o temas causaban algún tipo de ansiedad o malestar psicológico en los demás. Y por supuesto, tengamos en cuenta que los psicópatas no tienen conciencia moral, por lo que no les molesta nada y rara vez muestran algún tipo de malestar psicológico.

—Los jugadores de póker, de quienes también te has encargado en diversos videos que circulan en YouTube, no necesariamente son psicópatas, pero pueden reprimir sus emociones a la hora del juego, ¿mentir es una cuestión de entrenamiento?

—Exceptuando aquí a los psicópatas que son sólo el 1% de la población, solía decirles a los jugadores de póquer “puedes tener cara de póquer” y hay algunas personas que son muy buenas ocultando sus emociones en su rostro, pero a menudo sí se las ves en otra parte de su cuerpo. Por ejemplo, los verás tener piernas o pies inquietos que rebotan hacia arriba y hacia abajo cuando tienen una mano poderosa o cuando cubren sus cartas si están inseguros, tienden a cubrir las cartas juntando sus dedos contra alguien que está en una mejor posición y tiene sus dedos extendidos. Si observas todo el cuerpo, eventualmente obtendrás la información que necesitas, pero si solo te concentras en la cara, eso no te ayudará.

—¿Existe algún tipo de protocolo de análisis del lenguaje no verbal para presentar en las fuerzas policiales o en el ámbito judicial?

—Sí, por supuesto. Hay capacitaciones específicas para el área forense, policial, para abogados y jueces, también para los miembros del área de inteligencia que pueden estar interrogando a espías o terroristas. Hay algunas cosas en los comportamientos comunes que se rigen por el sistema límbico del cerebro, pero también hay comportamientos que son muy específicos de estas áreas de la ley. Y sí, los he capacitado a todos, desde miembros de la comunidad de inteligencia estadounidense, como la CIA y la agencia de seguridad nacional, así como el FBI, hasta miembros del poder judicial federal, abogados y, por supuesto, muchos grupos encargados de hacer cumplir la ley.

—La sonrisa de Duchenne, suele ser un parámetro fiable para reconocer una sensación de agrado o felicidad en otros, ¿Qué son y cómo se manifiestan los pacifiers o “pacificadores” de emociones?

—Toda sonrisa de Duchenne es lo que llamamos una auténtica sonrisa, con la cara relajada, los ojos involucrados, etc., pero no confundamos eso con los pacificadores. Los pacificadores son esos comportamientos que aprendemos en el útero incluso antes de nacer y que nos ayudan a aliviar el estrés, por lo que cualquier mano sobre el cuerpo, tacto, masaje, rascado, etc. es como “chuparse el dedo” porque nos ayuda a calmarnos. Otros pacificadores habituales son, por ejemplo, la lengua para lamernos los labios y o empujar el interior de la mejilla.

—¿En qué país te ha resultado más desafiante capacitar y por qué?

—He tenido la experiencia de capacitar en varias partes del mundo, pero creo que la dificultad más grande es la económica y que muchas veces, simplemente, no hay fondos suficientes para costear viajes, gastos y cosas de esa naturaleza. Lo que me preocupa es que muchos países llevan décadas de retraso en la comprensión del lenguaje corporal, países de Europa, incluida Suiza, Alemania, Rumania y otros, llevan al menos 30 años respecto a las montañas de investigaciones que se han realizado en esta área de la comunicación no verbal, eso me parece realmente preocupante. Cuando instalé la unidad de elaboración de perfiles criminales en Bogotá, fui a las universidades de allí para ver su nivel de comprensión de lo no verbal y estaban al menos treinta años por detrás de lo que la investigación ya había demostrado. Eso es triste.

—El libro “Three Minutes to Doomsday” o “Tres minutos para el día del juicio final” está basado en tus memorias como perfilador criminal del FBI, tengo entendido que existe un proyecto para llevarlo al cine y para que quien te interprete, sea nada más y nada menos que George Clooney. ¿Cómo te impactó esa experiencia?

—Fue muy gratificante cuando George Clooney aceptó comprar los derechos del libro. Desafortunadamente, debido a que ha estado ocupado con otros proyectos, aún no se ha llevado al cine. Quizás algún día, pero no es inusual en Hollywood que se compre un libro y luego se haga la película 13 y 15 años después.

—¿Qué libros le recomendás leer a quienes deseen incursionar en el aprendizaje del lenguaje no verbal?

—Para ser honesto y con la mayor humildad posible, pienso que mis libros son un buen punto de partida porque traté de simplificar el estudio del lenguaje corporal y, por supuesto, tengo décadas de experiencia viendo cosas a las que ningún científico ha accedido. También recomendaría los libros de Desmond Morris, David Givens y Paul Ekman que tienen un enorme valor.

—¿Qué serie distorsiona más tu trabajo?

—Creo que la televisión hace un trabajo terrible al distorsionar el lenguaje corporal.