Anuncian mayor conectividad aérea para el verano en los principales destinos turísticos

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, se refirió al aumento de la conectividad aérea para el verano, en particular para los destinos de mayor demanda en esa temporada, como Mar del Plata, Puerto Iguazú y Córdoba, con vuelos interprovinciales sin escala en Buenos Aires. El funcionario estimó que en el período estival habrá "niveles de actividad muy por arriba de la prepandemia", dado que la actividad turística viene con un "impacto muy positivo", según los registrado durante el fin de semana largo pasado, que "fue muy auspicioso".



El optimismo para esa temporada, dijo, se percibe "en el nivel de reservas" y confió en que la situación sanitaria mejore aún más los próximos meses debido al avance de la campaña de vacunación contra el coronavirus, junto a un aporte del ministerio a su cargo de "más de 100.000 millones de pesos para sostener la actividad". El ministro formuló estas declaraciones en la Casa Rosada a los canales 12 de Misiones, 10 de Mar del Plata, 7 de Neuquén y 8 de Córdoba, en las que se refirió al reciente fin de semana largo, a los resultados del programa Previaje y a la temporada de verano y su conectividad.



En el caso de Mar del Plata, ciudad para la cual Aerolíneas Argentinas anunció que habilitará durante la temporada 21 vuelos por semana y conexiones con Rosario, Córdoba, Mendoza y Tucumán, Lammens dijo que se busca que la ciudad balnearia "tenga más conectividad", ya que es "uno de los destinos más demandados" para el verano. "Si la demanda sigue creciendo tenemos que trabajar para dotar al destino de más conectividad", enfatizó, y agregó: "Estamos contentos, después de un momento tan difícil como el que pasamos, de tener este problema de crecimiento y de tener que aumentar la oferta".



Mar del Plata contará cada semana a partir de enero con cuatro frecuencias desde Córdoba (martes, jueves, sábados y domingos), dos desde Tucumán (miércoles y domingo), dos desde Mendoza (miércoles y domingo) y dos desde Rosario (martes y sábados).

Los servicios semanales desde y hacia Buenos Aires, que actualmente son siete, pasarán a 10 durante noviembre y se incrementarán en forma progresiva durante diciembre para llegar a 21 en enero. Sobre el aeropuerto de Córdoba, sostuvo que "tiene que retomar las frecuencias que tenía; hay muchos vuelos internacionales con el deseo de volver y fuimos avanzando gradualmente. Con el 50% de la población vacunada se empiezan a reducir requisitos para poder ingresar".



"Si generamos la demanda, los vuelos van a volver, es un reclamo merecido y justo el que realizó el Gobierno de Córdoba pidiendo que se habilite la base aérea y con Aerolíneas Argentinas estamos trabajando para devolverle la conectividad. Ojalá tengamos más frecuencia que las que teníamos antes", acotó el ministro. Aerolíneas Argentinas anunció recientemente su red de frecuencias para el primer trimestre de 2022, con un aumento de la oferta, tanto desde Buenos Aires como desde el interior, de manera tal que todas las provincias contarán con seis o más vuelos por semana.



Están programados 31 "intertramos", con 96 frecuencias por semana entre destinos que no pasan por Buenos Aires, lo que representa aproximadamente el 17% de la operación total, a lo que se sumarán nuevos intertramos, como Tucumán-Iguazú, Mendoza-Bariloche, Neuquén-Salta y Bariloche-Viedma. Lammens ratificó el anuncio de la línea de bandera del regreso del "hub" (nodo) Córdoba, que supone recuperar la posibilidad de volar directamente desde la capital provincial a 12 destinos, lo que permitirá conectar el norte con el sur del país sin pasar por Buenos Aires.



Esto último comprende las rutas entre los aeropuertos de Córdoba y El Calafate y entre Córdoba y Ushuaia, con dos frecuencias semanales. Asimismo, dijo que Misiones también podría "en breve" contar con nuevas conectividades aéreas y que esa provincia es "uno de los emblemas del turismo nacional", con las Cataratas del Iguazú.



Puerto Iguazú, advirtió, "en gran medida depende del turismo que recibe de afuera, del turismo extranjero; de no tener tanto tiempo esos visitantes, había sufrido mucho la comunidad local". Por eso destacó la importancia de "tener un fin de semana como este y tener también ahora la perspectiva de lo que viene no solamente con Previaje, sino también con la posibilidad ahora del turismo brasileño, del turismo uruguayo, del turismo chileno".



Respecto de Previaje, sostuvo que "los operadores turísticos más importantes de los destinos más elegidos del país están muy conformes" con el programa, que "queremos que quede como una política pública de Estado". "Es un programa muy interesante desde todo punto de vista, que tiene muchas aristas muy virtuosas: estimula la demanda, incentiva a la gente a viajar por el país, inyecta liquidez a un sector que estuvo muy golpeado y que es estratégico para el crecimiento de la Argentina", señaló.